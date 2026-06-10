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Σφακιά: 58 στειρώσεις αδέσποτων ζώων σε ένα διήμερο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση για την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σφακίων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας στην οποία δημοτική αρχή, εθελοντικές οργανώσεις και δημότες συνεργάζονται για μια όσο το δυνατόν καλύτερη διαβίωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής.
Στις 6 και 7 Ιουνίου έγιναν συνολικά 58 στειρώσεις, εκ των οποίων 54 σε γάτες και 4 σε σκύλους. Πραγματοποιήθηκαν επίσης αποπαρασιτώσεις, μικροεπεμβάσεις καθώς και υγειονομικοί έλεγχοι. Όλα τα ζώα τα οποία στειρώθηκαν σημάνθηκαν και έγινε η εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο του Δήμου. Η δράση φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Κτηνιατρείο, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί από την παρούσα δημοτική αρχή στον χώρο του πρώην Κοινοτικού Γραφείου Βουβά. Από το 2024 έως σήμερα, ο Δήμος Σφακίων έχει πραγματοποιήσει 8 διήμερα στειρώσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων στειρώθηκαν συνολικά 354 αδέσποτες γάτες και 59 σκύλοι.
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καγιαδάκης ευχαριστεί για την ανιδιοτελή τους προσφορά το Σύλλογο Εθελοντών Κτηνιάτρων Foerderverein ArcheNoah-Kreta EV και το Σύλλογο Save Animals Chania.
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός: «Ως δημοτική αρχή δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον για τα αδέσποτα της περιοχής μας».
Παράλληλα κάλεσε τους δημότες να τοποθετούν σήμανση, το γνωστό τσιπ, στα ζώα τους και να μεριμνούν για την ευζωία τους, αποτρέποντας επίσης τις ανεξέλεγκτες γεννήσεις τηρώντας τη σχετική νομοθεσία. «Ο τόπος μας, τα Σφακιά, μπορούν να γίνουν πρότυπο δήμου όπου κανένα ζώο δεν υποφέρει και δεν εγκαταλείπεται», τόνισε ο κ. Ζερβός.

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