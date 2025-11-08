Σέβη Βολουδάκη: Η Κρήτη δεν ταυτίζεται με τα όπλα

Για τον βασικό στόχο του νέου νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση μιλάει η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, τονίζοντας ότι «Η νόμιμη οδός είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία επωφελείς λύσεις», σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η κ. Βολουδάκη αναφέρει ακόμα ότι η εικόνα των ροών στην Κρήτη που δέχθηκε ισχυρές μεταναστευτικές πιέσεις τους προηγούμενους μήνες «είναι σταθερή και ελεγχόμενη». Μιλάει ακόμα για τη φιλοσοφία της κυβέρνησης σε σχέση με την ένταξη των μεταναστών, που όπως λέει, βασίζεται «στη λογική της αμοιβαίας ευθύνης».

Τέλος, σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα στην Κρήτη, τονίζει ότι το νησί «δεν ταυτίζεται με τα όπλα και είναι άδικο να χαρακτηρίζεται ένα ολόκληρο νησί από μεμονωμένα περιστατικά», ενώ παράλληλα τάσσεται υπέρ μιας νέας, πιο αυστηρής και συνεκτικής πολιτικής. «Η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: αυστηροποίηση των ελέγχων, ενιαία εφαρμογή του νόμου και προγράμματα ενημέρωσης στις τοπικές κοινωνίες. Η πρόληψη ξεκινά από την παιδεία — από τη νέα γενιά που πρέπει να μάθει ότι η οπλοκατοχή δεν είναι στοιχείο ταυτότητας, αλλά παράγοντας κινδύνου», επισημαίνει η υφυπουργός στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της Σέβης Βολουδάκη στη δημοσιογράφο του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φαίη Δουλγκέρη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση; Ποια ζητήματα θα έρθει να θεραπεύσει;

Σέβη Βολουδάκη: Το νομοσχέδιο βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Κεντρικός του στόχος είναι να εξορθολογίσει το πλαίσιο της νόμιμης μετανάστευσης, να το κάνει πιο λειτουργικό και διαφανές. Θέλουμε να απαντήσουμε στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, ιδίως σε τομείς όπου υπάρχουν ελλείψεις εργατικών χεριών, αλλά με τρόπο οργανωμένο και ελεγχόμενο. Η νόμιμη οδός είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία επωφελείς λύσεις, να καλύψουμε ανάγκες, να ενισχύσουμε το ασφαλιστικό σύστημα, να στηρίξουμε τη κοινωνική συνοχή και ταυτόχρονα να αποτρέψουμε την παράνομη μετανάστευση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Η Κρήτη δέχθηκε ισχυρές μεταναστευτικές πιέσεις τους τελευταίους μήνες. Ποια είναι η εικόνα τώρα;

Σέβη Βολουδάκη: Η Κρήτη πράγματι δέχθηκε αυξημένες πιέσεις, κυρίως από ροές που προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική και τη Λιβύη. Σήμερα η εικόνα είναι σταθερή και ελεγχόμενη. Αυτό είναι αποτέλεσμα των μέτρων που εφαρμόζουμε για την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, σε στενή συνεργασία με το Λιμενικό και τις τοπικές αρχές. Οι αφίξεις καταγράφονται, οι διαδικασίες ταυτοποίησης και μεταφοράς πραγματοποιούνται άμεσα και η παραμονή στην Κρήτη είναι προσωρινή και οργανωμένη. Η δημιουργία σύγχρονων υποδομών, όπως έχει ανακοινωθεί, θα ενισχύσει περαιτέρω τη διαχείριση και θα εξασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους φιλοξενούμενους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Τα δύο τελευταία νομοσχέδια για το μεταναστευτικό περιλαμβάνουν συγκεκριμένη κατεύθυνση για την ένταξη, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιό σας. Ποια είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης και ποια μορφή θα λάβει στο εξής η ένταξη για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας;

Σέβη Βολουδάκη: Η ένταξη είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης, εκπαίδευσης και συμμετοχής. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στη λογική της αμοιβαίας ευθύνης: το κράτος δημιουργεί τις δομές και τις προϋποθέσεις, ενώ οι δικαιούχοι συμμετέχουν ενεργά, μαθαίνοντας τη γλώσσα, αποκτώντας επαγγελματικές δεξιότητες και εντασσόμενοι στην κοινωνική και την οικονομική ζωή.

Δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην εργασία, γιατί μόνο έτσι η ένταξη αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε δράσεις όπως το “Bridging the Gap”, που φέρνει κοντά επιχειρήσεις και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με στόχο την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε πρόσφατα με τον Συνεταιρισμό Καλαβρύτων, το οποίο ανοίγει έναν νέο δρόμο για την αξιοποίηση του αγροτικού τομέα ως πεδίου ένταξης. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν στην πράξη πως η ένταξη δεν είναι θεωρητική έννοια, αλλά μια διαδικασία που χτίζεται καθημερινά, με συμμετοχή, υπευθυνότητα και αμοιβαίο όφελος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Τι θα γίνει με τα επιδόματα και τις ενισχύσεις για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας;

Σέβη Βολουδάκη: Η στήριξη των δικαιούχων πρέπει να είναι στοχευμένη και προσωρινή, όχι μόνιμος μηχανισμός εξάρτησης. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Τα επιδόματα συνδέονται πλέον με την ενεργό συμμετοχή σε δράσεις ένταξης, για την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την εργασία. Δεν θέλουμε να αναπαράγουμε παθητικές μορφές βοήθειας, αλλά να δώσουμε εργαλεία για να σταθούν στα πόδια τους, μέσα στην ελληνική κοινωνία, με αξιοπρέπεια και την προοπτική μιας νέας αρχής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Τα πρόσφατα γεγονότα στην Κρήτη έχουν φέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα της οπλοφορίας και της οπλοκατοχής στο νησί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε; Παραμένει μεγάλο το πρόβλημα και τι γίνεται με τους ελέγχους; Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν στο εξής σε σχέση με την οπλοκατοχή και την οπλοφορία;

Σέβη Βολουδάκη: Η Κρήτη δεν ταυτίζεται με τα όπλα — και είναι άδικο να χαρακτηρίζεται ένα ολόκληρο νησί από μεμονωμένα περιστατικά. Η μεγάλη πλειονότητα των Κρητικών τιμά την ιστορία και την παράδοσή της με τρόπο δημιουργικό και με αξιοπρέπεια. Ωστόσο, δεν έχουμε αυταπάτες· γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να αγνοείται, ούτε να υποβαθμίζεται. Τα πρόσφατα γεγονότα στα Βορίζια ανέδειξαν την ανάγκη για μια νέα, πιο αυστηρή και συνεκτική πολιτική. Ήδη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ένα πακέτο αυστηρών μέτρων, που στοχεύουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποτροπή της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας και καλύπτουν από την αυστηροποίηση των ποινών μέχρι την επανεξέταση των αδειών οπλοφορίας και τους συστηματικούς ελέγχους. Η ΕΛ.ΑΣ. εντείνει την παρουσία της και τους ελέγχους σε όλο το νησί, με σαφή στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας και την εφαρμογή του νόμου χωρίς εξαιρέσεις και «ιδιαιτερότητες». Η εφαρμογή του νόμου είναι αναγκαία και θα προχωρήσει. Όμως η πραγματική αλλαγή δεν θα έρθει μόνο από τους νόμους. Θα έρθει μέσα από την κοινωνία: μέσα από την παιδεία, τον διάλογο και την οικοδόμηση βιώσιμων προοπτικών για τους νέους. Οι νέες γενιές πρέπει να απομακρυνθούν από τη λογική των όπλων και να στραφούν σε δημιουργικές διεξόδους, σε αξίες που ενώνουν και εξελίσσουν την κοινωνία μας. Η ασφάλεια εκτός από ζήτημα του νόμου είναι και ζήτημα παιδείας, προτύπων και επιλογών. Η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: αυστηροποίηση των ελέγχων, ενιαία εφαρμογή του νόμου και προγράμματα ενημέρωσης στις τοπικές κοινωνίες. Η πρόληψη ξεκινά από την παιδεία — από τη νέα γενιά που πρέπει να μάθει ότι η οπλοκατοχή δεν είναι στοιχείο ταυτότητας, αλλά παράγοντας κινδύνου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ: Τους προηγούμενους μήνες πέρασε δική σας τροπολογία σχετικά με την αδεσποτία, που αποτελεί φαινόμενο με εξαιρετικά αρνητικό οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα στα Χανιά. Ποια ήταν η κατάσταση που σας οδήγησε να αναλάβετε δράση και ποια είναι η κατάσταση σήμερα;

Σέβη Βολουδάκη: Η αδεσποτία είχε φτάσει να αποτελεί πραγματική μάστιγα, ειδικά για τους αγρότες. Μιλάμε για χωριά που ερημώνουν και για περιουσίες που καταστρέφονται. Έπρεπε να δοθεί ένα σαφές μήνυμα ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η τροπολογία που καταθέσαμε —και έγινε δεκτή από τον αρμόδιο υπουργό— θεσπίζει πολύ αυστηρότερα πρόστιμα, φτάνοντας έως και τις 12.000 ευρώ για τους υπότροπους. Δεν είναι μέτρο τιμωρίας, είναι μέτρο προστασίας: για την αγροτική περιουσία, την τοπική οικονομία και τελικά για τους ίδιους τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Ήταν μια παρέμβαση που προέκυψε μέσα από συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και στόχο έχει να δώσει αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους των χωριών μας και να στηρίξει όσους επιλέγουν να μείνουν και να καλλιεργούν τον τόπο τους.