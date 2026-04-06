Σέβη Βολουδάκη: Εξασφαλίσαμε ενίσχυση 1,5 εκατ. ευρώ προς τις τοπικές επιχειρήσεις για την επανεκκίνηση της Δημοτικής Αγοράς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ενεργοποίησε τη δράση «Ενίσχυση των επιχειρήσεων που απομακρύνθηκαν από τη Δημοτική Αγορά Χανίων λόγω της ανακατασκευής της, για την επανεγκατάστασή τους», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030.

Στόχος της δράσης είναι η άμεση στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την ανακατασκευή της Δημοτικής Αγοράς Χανίων. Η παρέμβαση αφορά περίπου 50 επιχειρήσεις, οι οποίες θα λάβουν κατ’ αποκοπή ενίσχυση 30.000 ευρώ έκαστη, για την κάλυψη εξόδων επανεγκατάστασης και των πρώτων λειτουργικών δαπανών, διασφαλίζοντας την ταχεία και βιώσιμη επαναλειτουργία τους.
Η έναρξη της δράσης τοποθετείται στα μέσα του 2026, σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από τον Δήμο Χανίων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του νέου Κανονισμού Λειτουργίας.
Σε δήλωσή της, η κα Βολουδάκη τονίζει:
« Μετά από συντονισμένες παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και κατόπιν εντατικών διαβουλεύσεων, ξεκινά μια δράση που τόσο έχει ανάγκη η πόλη μας και κυρίως οι τοπικοί επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι επαγγελματίες. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο για την άμεση ανταπόκριση και τη συνεργασία, που επέτρεψαν να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις μια κρίσιμη παρέμβαση για την οικονομία και την κοινωνία των Χανίων. Η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αγοράς δεν είναι μόνο ένα έργο αποκατάστασης, αλλά μια στοχευμένη επένδυση στην τοπική οικονομία. Με δική μας πρωτοβουλία, διαμορφώσαμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ενίσχυσης, για την ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών και τη βιώσιμη επανεκκίνηση των επιχειρήσεών τους. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στην τοπική επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και ενισχύουμε ένα ιστορικό τοπόσημο της πόλης.»

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

