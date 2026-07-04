menu
30.7 C
Chania
Σάββατο, 4 Ιουλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Σέβη Βολουδάκη: Εγκρίθηκε η ίδρυση Περιφερειακού Ιατρείου στην Κοινότητα Ασκύφου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας και μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, όπως ανακοινώθηκε, ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου Ασκύφου, στο Δήμο Σφακίων.
Η σχετική υπουργική απόφαση έχει ήδη υπογραφεί.

Στην ανακοίνωση της κυρίας Βολουδάκη σημειώνεται:

«Με την πρωτοβουλία αυτή, εξασφαλίζουμε:
-την άμεση παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
-την πρόληψη και προαγωγή υγείας
-την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών
-την ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη συγκρότηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο».

Σε δήλωσή της η Σέβη Βολουδάκη αναφέρει: «Η ίδρυση του Περιφερειακού Ιατρείου Ασκύφου αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τα Σφακιά και συνολικά για τον τόπο μας. Πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που σήμερα παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης. Η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Θα συνεχίσω να εργάζομαι με συνέπεια για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στα Χανιά. Ευχαριστώ θερμά την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη για την πολύτιμη συμβολή της».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
M.E.T. 230225
Η Χανιώτικα νέα Α.Ε. συμμορφώνεται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).
Το ποσό κρατικής διαφημιστικής δαπάνης που έλαβε το 2025 η Χανιώτικα νέα Α.Ε. ανέρχεται σε 24.810,59 ευρώ.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum