Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ: Ο θρύλος του ποδοσφαίρου χρίστηκε ιππότης

Σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ ακούμπησε τους ώμους του Ντέιβιντ Μπέκαμ με τη λεπίδα ενός σπαθιού και ο αποκαλούμενος από τους θαυμαστές του και τον Τύπο “Becks”… μεταμορφώθηκε σε σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Αυτή είναι αναμφίβολα η πιο περήφανη στιγμή μου», δήλωσε, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο Ντ. Μπέκαμ μετά την τελετή της Τρίτης (4/11) και πρόσθεσε: «Ήμουν προφανώς πολύ τυχερός στην καριέρα μου που κέρδισα ό,τι έχω κερδίσει και έκανα ό,τι έχω κάνει, αλλά το να λάβω μια τέτοια τιμή, ενός ιππότη, ξεπερνά οτιδήποτε πίστευα ποτέ ότι θα λάμβανα».

Η διάκριση σηματοδοτεί την κορύφωση της προσπάθειας του Μπέκαμ να αποκαταστήσει την εικόνα του, μετά από γεγονότα που κατά καιρούς τον αποξένωσαν από τους θαυμαστές του κατά τη διάρκεια μιας μακράς και διακεκριμένης καριέρας. Είχε επίσης μια πολύ δημόσια περσόνα ως μοντέλο μόδας, σύζυγος της Βικτόρια «Posh» Μπέκαμ των Spice Girls και μούσα της ταινίας «Bend it Like Beckham».

Ο 50χρονος χρίστηκε ιππότης για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία, έχοντας συνεργαστεί με τη UNICEF, το ταμείο του ΟΗΕ για τα παιδιά, για δύο δεκαετίες και είχε αγωνιστεί με ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που εργάζεται για την εξάλειψη της ελονοσίας. Έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στην ανάθεση της διοργάνωσης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 στο Λονδίνο.

Ο Μπέκαμ είναι ο μόνος Άγγλος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε τρία διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα και η καριέρα του περιελάμβανε την τριπλή νίκη του 1999, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε την Premier League, το Κύπελλο Αγγλίας και το Champions League.

Με 115 εμφανίσεις για την εθνική ομάδα της Αγγλίας, ο Μπέκαμ είναι τρίτος στη λίστα όλων των εποχών. Ήταν επίσης αρχηγός της ομάδας σε 59 περιπτώσεις.

Αφού έφυγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2003 -μια κίνηση που απογοήτευσε τους οπαδούς- ο Μπέκαμ έπαιξε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, τους Λος Άντζελες Γκάλαξι και την Παρί Σεν Ζερμέν. Τώρα είναι συνιδιοκτήτης της ομάδας ποδοσφαίρου της Major League Soccer, Ιντερ Μαϊάμι.

Η καριέρα του έφτασε στο ναδίρ της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 στη Γαλλία, όπου ο Μπέκαμ δέχτηκε έντονη κριτική για το χτύπημά του στον παίκτη της Αργεντινής, Ντιέγκο Σιμεόνε, το οποίο τον οδήγησε στην αποβολή και άφησε την ομάδα με παίκτη λιγότερο. Πολλοί οπαδοί τον κατηγόρησαν για τον αποκλεισμό της Αγγλίας.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix του 2023, «Μπέκαμ», περιέγραψε το bullying που βίωσε, η οποία περιελάμβανε ένα ομοίωμά του να κρέμεται από μια θηλιά έξω από μια παμπ του Λονδίνου.

«Ήξερα ότι ήταν άσχημα τότε, αλλά το να ξεπεράσω όλο αυτό το θέμα ήταν αρκετά δύσκολο», δήλωσε στο Associated Press εκείνη την εποχή.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ μυθιστοριογράφος Καζούο Ισιγκούρο, συγγραφέας του βιβλίου «Τα Απομεινάρια της Ημέρας», ο οποίος είχε χριστεί προηγουμένως ιππότης, αναγνωρίστηκε στην τελετή της Τρίτης ως Σύντροφος Τιμής για τη λογοτεχνία. Η διάσημη τραγουδίστρια μιούζικαλ και ηθοποιός Ελέιν Πέιτζ τιμήθηκε με τον τίτλο της ντέιμ (“dame”), το γυναικείο ισοδύναμο του ιππότη.