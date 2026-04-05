Σέντρα στην «μάχη του τίτλου»

Το μίνι πρωτάθλημα που θα κρίνει ποια ομάδα θα κατακτήσει τον εφετινό τίτλο στη Super League, αλλά και το πώς θα μοιραστούν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αρχίζει, με τα βλέμματα να στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν… πάρει τον αέρα των «πράσινων». Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ναι μεν ηττήθηκε 2-1 στη Λεωφόρο, όμως ακολούθησαν τρεις διαδοχικές επιτυχίες – το 2-0 στην Τούμπα για τη Super League, το 1-0 στη Λεωφόρο και το 2-0 στη Θεσσαλονίκη για το Κύπελλο. Η ήττα από τον Βόλο έφερε σε μειονεκτική θέση τον ΠΑΟΚ στη μάχη της κορυφής, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός μόνο αν περάσει νικηφόρα από την Τούμπα θα έχει ελπίδες για να βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση, ξεκολλώντας από την τέταρτη θέση.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται δύο βαθμούς πίσω αλλά να έχουν σαφώς καλύτερα αποτελέσματα έναντι των «κιτρινόμαυρων» την τελευταία διετία. Έξι νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα μετράει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο – μεταξύ αυτών δύο θρίαμβοι με 4-1 και 6-0 πέρυσι. Ωστόσο, οι Πειραιώτες έδειξαν δυσκολία στο σκοράρισμα στον β’ γύρο – κάτι που επιβεβαιώθηκε και στο 0-0 με την ΑΕΛ. Η Ένωση του Μάρκο Νίκολιτς ναι μεν έχει ένα προβάδισμα έναντι των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ωστόσο είναι και η μόνη με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις – την Πέμπτη (9/4 19:45) φιλοξενείται στο «Βαγιέκας» από τη Ράγιο για τα προημιτελικά του UEFA Conference League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των Play Off 1-4 του πρωταθλήματος της Super League: Κυριακή 5 Απριλίου 2026 19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 21:00 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2025/26 (PLAY OFF 1-4) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ. 1. ΑΕΚ 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0 60 2. Ολυμπιακός 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0 58 3. ΠΑΟΚ 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0 57 4. Παναθηναϊκός 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0 49

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE 2025/26 (Τελική - Κανονική Διάρκεια) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ. 1. ΑΕΚ 26 18-6-2 11-1-1 7-5-1 49-17 60 2. Ολυμπιακός 26 17-7-2 9-3-1 8-4-1 45-11 58 3. ΠΑΟΚ 26 17-6-3 11-2-0 6-4-3 52-17 57 4. Παναθηναϊκός 26 14-7-5 8-4-1 6-3-4 44-26 49 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5. Λεβαδειακός 26 12-6-8 8-2-3 4-4-5 51-37 42 6. ΟΦΗ 26 10-2-14 6-0-7 4-2-7 34-45 32 7. Βόλος ΝΠΣ 26 9-4-13 5-4-4 4-0-9 26-38 31 8. Άρης 26 6-12-8 2-9-2 4-3-6 20-27 30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 9. Ατρόμητος 26 7-8-11 2-5-6 5-3-5 26-30 29 10. Κηφισιά 26 6-9-11 4-4-5 2-5-6 32-42 27 11. Παναιτωλικός 26 7-5-14 4-1-8 3-4-6 24-38 26 12. ΑΕΛ 26 4-11-11 1-5-5 3-5-6 22-39 23 13. Πανσερραϊκός 26 4-5-17 3-2-8 1-3-9 16-55 17 (6) 14. Αστέρας Τρίπολης 26 3-8-15 2-5-6 1-3-9 22-41 17 (0)