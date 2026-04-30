«Σέμπρωνας 2026»: Ποδηλατικός Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας

Ο Δήμος Πλατανιά, η ΚΕΔΗΠ Δήμου Πλατανιά, σε συνεργασία με τον Α.Ο. Χανίων «Ο Κύδων» (Τμήμα Ποδηλασίας), την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σέμπρωνα, συνδιοργανώνουν για 8η συνεχόμενη χρονιά τον Ποδηλατικό Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας ΜΤΒ «ΣΕΜΠΡΩΝΑΣ 2026».

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στην Τοπική Κοινότητα Σέμπρωνα του Δήμου Πλατανιά, με ώρα έναρξης στις 11:30 π.μ.

Στον αγώνα θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες από 6 ετών και άνω, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες:

Μικρές κατηγορίες: από 6 έως 17 ετών

Μεγάλες κατηγορίες: από 20 ετών και άνω

Η τελετή λήξης των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στον Σέμπρωνα.

Στους νικητές κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικά διπλώματα.

Η διοργάνωση αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία ανάδειξης του ορεινού όγκου και του μοναδικού φυσικού κάλλους του Δήμου Πλατανιά, καθώς οι διαδρομές του αγώνα διασχίζουν εντυπωσιακά τοπία, δασικές εκτάσεις και μονοπάτια ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. Παράλληλα, αναδεικνύεται η Δ.Κ. του Σέμπρωνα ως προορισμός εναλλακτικού τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη και προβάλλοντας τη φυσική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Πρόκειται για μια σημαντική αθλητική διοργάνωση που προάγει την ορεινή ποδηλασία, ενισχύει την εξωστρέφεια του Δήμου και συμβάλλει ενεργά στη σύνδεση του αθλητισμού με το φυσικό περιβάλλον.