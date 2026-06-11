Σεμινάριο Υποκριτικής – Αυτοσχεδιασμού από τον Ευδόκιμο Τσολακίδη

Σεμινάριο Υποκριτικής – Αυτοσχεδιασμού θα πραγματοποιήσει, όπως ανακοινώθηκε, ο Ευδόκιμος Τσολακίδης* το Σάββατο 20 Ιουνίου 5 μ.μ. – 9 μ.μ. και την Κυριακή 21 Ιουνίου 12 μ.μ. – 7 μ.μ. στα Χανιά.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «το σεμινάριο θα καταλήξει στην παράσταση “Απόψε Αυτοσχεδιάζουμε” στην οποία θα πάρουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μέλη θεατρικών ομάδων και όλους όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με την θεατρική τέχνη.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν στο τέλος βεβαίωση παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής 80 ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 697 811 56 22

*Ευδόκιμος Τσολακίδης

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη (1962)

Αποφοίτησε από το Λύκειο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Σπούδασε και αποφοίτησε με άριστα από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Σπούδασε υποκριτική και σκηνοθεσία στο HB Studio στη Νέα Υόρκη με υποτροφία του αμερικανικού κράτους (Fulbright Foundation ) Στο διάστημα αυτό παρακολούθησε μαθήματα στο Actors Studio. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού της σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ και του μεταπτυχιακού προγράμματος των θεατρικών σπουδών (κατεύθυνση Υποκριτική-Σκηνοθεσία) της σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚ Είναι ο πρώτος δάσκαλος υποκριτικής, σκηνοθεσίας και αυτοσχεδιασμού που δίνει μαθήματα μέσω διαδικτύου (από το 2016)

Συνεργάστηκε ως ηθοποιός με τους σκηνοθέτες: Ανδρέα Βουτσινά, Ρόμπερτ Στούρουα, Γιάννη Χουβαρδά, Παύλο Παγανόπουλο, Γιώργο Κιμούλη, Σπύρο Ευαγγελάτο, Σταμάτη Φασουλή, Διαγόρα Χρονόπουλο, Θωμά Μοσχόπουλο, Λεωνίδα Τριβιζά κ.α. και συμμετείχε σε πολλούς θιάσους, μεταξύ των οποίων το ΚΘΒΕ, το Εθνικό Θέατρο, το Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου, τα ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης και Κομοτηνής, τους θιάσους Καρέζης-Καζάκου, Αλίκης Βουγιουκλάκη, Γιώργου Κιμούλη, Ξένιας Καλογεροπούλου κ.α.. Πήρε μέρος σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκηνοθέτησε παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 1998 ίδρυσε το ” Θέατρο των Αλλαγών” (http://www.toc.gr) όπου έχει την διεύθυνση λειτουργίας, σκηνοθετεί παραστάσεις και διδάσκει μέχρι και σήμερα.

Έχει διδάξει συστηματικά στη Ρώμη (International Acting School, Cinecitta), στο Λονδίνο (Giles Foreman Acting School, Drama Classes London) αλλά και στη Στοκχόλμη (Kulturama), στην Κωνσταντινούπολη (Müjdat Gezen Art Academy, S.A.K.M.), στην Τιφλίδα (Marjansvilli Theatre) στην Νέα Υόρκη (Theaterlab), στο Παρίσι (Ecole de théatre de Paris, Trixter),στο Άμστερνταμ (Easylaughs group), στο Κατμαντού (Dabali Theater), στην Σμύρνη (Tiyatro Terminal), στην Βηθλεέμ (Al-Harah Theatre), στην Ζυρίχη (PROVA.ZH), στο Μιλάνο (Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi), στις Βρυξέλλες (Nota Théâtrale Bruxelles), στην Κοπεγχάγη (Copenhagen International School of Performing Arts), στο Βλαδιβοστόκ (Improvl) και σε διάφορες σχολές και θεατρικές ομάδες της Ελλάδας. Έχει παρουσιάσει δουλειά του σε Διεθνή Φεστιβάλ Θεάτρου (Ρουμανία , Ιράν, Αίγυπτος, Τυνησία, Κουβέιτ Μεξικό κ.α.) Έχει διδάξει στα τμήματα Θεάτρου των Πανεπιστημίων: Αλεξάνδρειας και Καΐρου στην Αίγυπτο, Τεχεράνης στο Ιράν, Ciudad del Carmen στο Μεξικό, Αγαδίρ στο Μαρόκο, Τύνιδας στην Τυνησία κ.α.. Το καλοκαίρι του 2016 προσκλήθηκε στην Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια όπου δίδαξε υποκριτική, σκηνοθεσία και αυτοσχεδιασμό στο τοπικό πανεπιστήμιο (UCSB) και ανέβασε την ¨Ελένη” του Ευριπίδη μαζί με τις άλλες δύο παραστάσεις του «Απόψε Αυτοσχεδιάζουμε» και «Walking and Falling».

Ήταν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου στο Αγαδίρ (Μαρόκο 2007) και του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος 2019 και 2025). Το 2025 ζήτησε από τους διοργανωτές του φεστιβάλ να θεσπίσουν βραβείο «Κωνσταντίνος Καβάφης» πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή και απένειμε ο ίδιος το βραβείο στην αίθουσα εκδηλώσεων της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Από το 2005 διοργανώνει κάθε χρόνο το ”In.F.o.Ma.T.” ( International Festival of Making Theater) μια διεθνή συνάντηση δημιουργών του θεάτρου που πραγματοποιούν θεατρικά εργαστήρια με συμμετοχές από διάφορα μέρη του κόσμου.

Έχουν εκδοθεί έξι βιβλία του: ”Η Υποκριτική άνευ Διδασκάλου” εκδόσεις ΚΟΑΝ, τα θεατρικά έργα ”Αθήνα – Μόσχα” και ”Τίποτα” εκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ, το «Ο Αυτοσχεδιασμός στο Θέατρο» εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ και τα «Υποκριτική: Από την θεωρία στην πράξη», «Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο» και «7 Θεατρικά Έργα» εκδόσεις ΙΩΝ. Τα θεατρικά του έργα έχουν μεταφραστεί στα Ιρανικά από την Sakineh Arabnejad κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Afraz. και έχουν ανέβει στην Τεχεράνη σε σκηνοθεσία Katayun Feiz-Marandi και στην Ζυρίχη σε σκηνοθεσία Άννας Τσίχλη ενώ το «Τίποτα» μεταφράστηκε στα Τουρκικά από τον Kemal Basar και κυκλοφόρησε μαζί με το θεατρικό περιοδικό “Yeni Tiyatro” τον Μάρτιο του 2010 και ανέβηκε στην Κωνσταντινούπολη (2012) και την Σμύρνη (2013). Το «Αθήνα-Μόσχα» μεταφράστηκε στα ρουμανικά από τον Radu Romaniuc και ανέβηκε στο Βουκουρέστι το 2012 σε σκηνοθεσία Adriana Zaharia το 2025 σε σκηνοθεσία Radu Catana. Και τα δύο θεατρικά του έργα παίζονται σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές και θέατρα του κόσμου.

Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. από το 2010 μέχρι το 2014 και είναι μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.)

Γνωρίζει Αγγλικά, Ιταλικά και Γαλλικά.

Έχει ταξιδέψει σε όλα σχεδόν τα μήκη και πλάτη του πλανήτη και το καλοκαίρι του 2008 έκανε τον γύρο του κόσμου σε ένα μήνα, φεύγοντας ανατολικά και επιστρέφοντας από τα δυτικά!»