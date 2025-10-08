Σεμινάριο ξερολιθιάς στα Ντουλιανά

Ο Πολιτιστικός Σὐλλογος Ντουλιανών Αποκορώνου διοργανώνει 5νθημερο εργαστήρι στην παραδοσιακή τέχνη της ξερολιθιάς, με την καθοδήγηση του μάστορα Μανώλη Πιπεράκη (Μαστρομανώλη)

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το σεμινάριο τελεί με την αιγίδα του Υπουργεἰου Πολιτισμού, -Τμἠμα Ἀυλης Πολιτιστική Κληρονομιἀ, και θα γινει 5 με 9 Νοεμβρίου στα Ντουλιανά Αποκορώνου απο τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διαθεσιμότητα 15 θέσεων.

Δηλώστε συμμετοχή και μάθετε περισσότερα με ενα μειλ στο doulianacultureclub@gmail.com

και στο τηλέφωνο 6982886129»