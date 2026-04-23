Σεμινάριο πνευστών μουσικών οργάνων στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

Το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων στο πλαίσιο των επιμορφωτικών μουσικό- εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο πνευστών μουσικών οργάνων από 24-26 Απριλίου 2026 στους χώρους του Ωδείου, με τίτλο: “Πνευστά σε Πρώτο Πλάνο”.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μαθητές πνευστών οργάνων ανεξαρτήτως τίτλων, μουσικής ή εκπαιδευτικής βαθμίδας, ακόμα και για την παρακολούθηση του.

Στο σεμινάριο θα διδάξει ο Βασίλης Πριόβολος PhD (Music) , κορυφαίος Φαγκοτίστας της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και είναι προσφορά του στους μαθητές του Ωδείου και γενικά της πόλης μας.

Θα δοθεί καταληκτική συναυλία με τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 και ώρα 19.00 στην αίθουσα θεάτρου “Μανώλης Σκουλούδης” του Βενιζελείου Ωδείου.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι:

•Παρασκευή 24 /4: 17.00 -20.30.

•Σάββατο 25/4: 10.00 -13.30.

•Κυριακή 26/4: 11.00 πρόβα συναυλίας.

Η είσοδος τις ημέρες και τις ώρες του σεμιναρίου καθώς και της συναυλίας, είναι ελεύθερη για το κοινό.