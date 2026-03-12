Σεμινάριο για τη φορολογία αγροτών στο Κολυμπάρι

Επίκαιρο σεμινάριο με θέμα: «Φορολογία Αγροτών», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 6 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, στο Κολυμπάρι.

Το σεμινάριο διοργανώνει ο Δήμος Πλατανιά, με την υποστήριξη της Ορθοθόδου Ακαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.) και υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Π.Τ. Δυτικής Κρήτης. Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Γεώργιος Παπαδημητρίου, λογιστής και συγγραφέας φορολογικών βιβλίων, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο λογιστής Γιάννης Βιολάκης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αγρότες, παραγωγούς, επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στη φορολογία του αγροτικού τομέα.