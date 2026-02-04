Σεμινάριο Α’ Βοηθειών από τον Δήμο Χανίων και την ΕΠΟΜΕΑ

Το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Χανίων και η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Χανίων (ΕΠΟΜΕΑ Χανίων) διοργανώνουν σεμινάριο Α’ Βοηθειών τη Δευτέρα 16/2/2026 στις 18:00 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για ένα βιωματικό σεμινάριο Α’ Βοηθειών, το δεύτερο κατά σειρά, όπου θα υπάρχει αναπαράσταση των πραγματικών καταστάσεων στις οποίες καλούμαστε να προσφέρουμε βοήθεια, έτσι ώστε μέσω της εκμάθησης Α’ Βοηθειών να αντιλαμβανόμαστε και να διαχωρίζουμε τα περιστατικά και να ενεργούμε ανάλογα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο τέλος του περασμένου χρόνου στο Χαζίρειο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας, ενώ και στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα προσομοιωθούν, μεταξύ άλλων, καταστάσεις όπως:

• λιποθυμικά επεισόδια,

• καρδιοαναπνευστικά επεισόδια (αναγωγή-ΚΑΡΠΑ),

• πνιγμονή από ξένο σώμα.

Θα υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός συμμετεχόντων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της κάθε αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 13/2/2026 στο 28213-41666 ή στο t-tourismos@chania.gr .

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής»