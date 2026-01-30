menu
17.8 C
Chania
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Σεμινάρια εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου για παιδιά και γονείς στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τι θα γινόταν αν το ελαιόλαδο δεν ήταν απλώς ένα συστατικό στο τραπέζι μας, αλλά μια ιστορία που ξεκινά από τη γη της Κρήτης και καταλήγει στα χέρια μικρών και μεγάλων;
Αυτό ακριβώς προσκαλούνται να ζήσουν παιδιά και γονείς στα βιωματικά σεμινάρια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου που διοργανώνει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σεμινάρια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου για παιδιά και γονείς στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας
Στο πλαίσιο του 12ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαιόλαδου και με αφορμή την ανάδειξη της Κρήτης ως Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια 2026, το Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας μεταμορφώνεται σε έναν χώρο εξερεύνησης, παιχνιδιού και γεύσης.
Μέσα από αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, παιχνίδια που καλλιεργούν την περιέργεια και δοκιμές που εκπαιδεύουν τον ουρανίσκο, το ελαιόλαδο αποκαλύπτει τα μυστικά του.
Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, οι γονείς ανακαλύπτουν ξανά τη γεύση, και όλοι μαζί έρχονται πιο κοντά γύρω από την ίδια εμπειρία.
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες θα:
• γνωρίσουν το ελαιόλαδο με όλες τους τις αισθήσεις,
• μάθουν να αναγνωρίζουν ένα ποιοτικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο,
• ανακαλύψουν τον ρόλο του στην Κρητική Διατροφή,
• μοιραστούν στιγμές που μετατρέπουν τη γνώση σε χαρά και σύνδεση.
Για τα παιδιά, το ελαιόλαδο γίνεται παιχνίδι.
Για τους γονείς, γνώση και επανασύνδεση με την παράδοση.
Για όλους, μια εμπειρία που καλλιεργεί τη διατροφική παιδεία και τη σημασία του να μαθαίνουμε μαζί.
Πρόγραμμα Σεμιναρίων
• Σάββατο 31 Ιανουαρίου | 11:30 – 13:30
• Σάββατο 7 Φεβρουαρίου | 11:30 – 13:30
• Σάββατο 14 Φεβρουαρίου | 11:30 – 13:30
Συμμετέχοντες ανά σεμινάριο:
6 παιδιά (7–12 ετών) και 6 γονείς
Δηλώσεις δωρεάν συμμετοχής: 28310 81252»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum