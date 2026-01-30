Σεμινάρια εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου για παιδιά και γονείς στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας

Τι θα γινόταν αν το ελαιόλαδο δεν ήταν απλώς ένα συστατικό στο τραπέζι μας, αλλά μια ιστορία που ξεκινά από τη γη της Κρήτης και καταλήγει στα χέρια μικρών και μεγάλων;

Αυτό ακριβώς προσκαλούνται να ζήσουν παιδιά και γονείς στα βιωματικά σεμινάρια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου που διοργανώνει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σεμινάρια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου για παιδιά και γονείς στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας

Στο πλαίσιο του 12ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαιόλαδου και με αφορμή την ανάδειξη της Κρήτης ως Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια 2026, το Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας μεταμορφώνεται σε έναν χώρο εξερεύνησης, παιχνιδιού και γεύσης.

Μέσα από αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, παιχνίδια που καλλιεργούν την περιέργεια και δοκιμές που εκπαιδεύουν τον ουρανίσκο, το ελαιόλαδο αποκαλύπτει τα μυστικά του.

Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, οι γονείς ανακαλύπτουν ξανά τη γεύση, και όλοι μαζί έρχονται πιο κοντά γύρω από την ίδια εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες θα:

• γνωρίσουν το ελαιόλαδο με όλες τους τις αισθήσεις,

• μάθουν να αναγνωρίζουν ένα ποιοτικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο,

• ανακαλύψουν τον ρόλο του στην Κρητική Διατροφή,

• μοιραστούν στιγμές που μετατρέπουν τη γνώση σε χαρά και σύνδεση.

Για τα παιδιά, το ελαιόλαδο γίνεται παιχνίδι.

Για τους γονείς, γνώση και επανασύνδεση με την παράδοση.

Για όλους, μια εμπειρία που καλλιεργεί τη διατροφική παιδεία και τη σημασία του να μαθαίνουμε μαζί.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

• Σάββατο 31 Ιανουαρίου | 11:30 – 13:30

• Σάββατο 7 Φεβρουαρίου | 11:30 – 13:30

• Σάββατο 14 Φεβρουαρίου | 11:30 – 13:30

Συμμετέχοντες ανά σεμινάριο:

6 παιδιά (7–12 ετών) και 6 γονείς

Δηλώσεις δωρεάν συμμετοχής: 28310 81252»