Σεμινάρια δημιουργικής γραφής για παιδιά

Νέος κύκλος δημιουργικής γραφής για παιδιά ξεκινά στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Πρόκειται για τον τρίτο κατά σειρά κύκλο του σεμιναρίου, που απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού ηλικίας 10 έως 12 ετών και θα διεξάγεται δωρεάν.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στα τέλη Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τα Χριστούγεννα του 2025. Θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, από τις 10:00 το πρωί έως τις 12:30 το μεσημέρι. Εισηγήτρια του σεμιναρίου θα είναι η Αγγελική Ροσμαράκη, κοινωνιολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην Εκπαίδευση και τη Δημιουργική Γραφή. Το τμήμα θα είναι ολιγομελές και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω email στις διευθύνσεις: agg.rosmaraki@gmail.com και zotou@crete.gov.gr.