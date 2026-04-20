Σέλινο: Καταγγελία για βανδαλισμούς – Προτάσεις για δράσεις πρόληψης

Καταγγελία για βανδαλισμούς στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου διατυπώνει σε γραπτή ανακοίνωσή του ο Ευτύχιος Αντωνίου Κουκουτσάκης, Οργανικός Γραμματέας & Εκπρόσωπος Τύπου Μείζονος Αντιπολίτευσης «Μαζί για τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου».

Στην ανακοίνωση με τίτλο: «Ώρα ευθύνης και κοινής δράσης» αναφέρει:

«Πριν από λίγο καιρό καταγράφηκε περιστατικό βανδαλισμού και στον Αζωγυρέ με προσβολή της ελληνικής σημαίας από ακραία στοιχεία.

Τις τελευταίες ημέρες τα νέα περιστατικά στην Παλαιόχωρα, με συνθήματα και φθορές σε δημόσιους χώρους, προκαλούν εύλογο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία Ειδικά στην είσοδο της Παλαιόχωρας σε ένα μνημείο που στολίζει την είσοδο της κωμοπόλεως μας.

Τα γεγονότα αυτά δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μεμονωμένα ή ασήμαντα. Κάθε μορφή βανδαλισμού προσβάλλει την εικόνα του τόπου μας, επιβαρύνει την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργεί ένα αίσθημα υποβάθμισης που δεν αξίζει στον Δήμο μας.

Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου είναι ένας τόπος με ιστορία, αξίες, πολιτισμό και ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους. Για αυτό και απαιτείται άμεση, σοβαρή και συλλογική αντιμετώπιση πριν τέτοια φαινόμενα πολλαπλασιαστούν και οδηγήσουν σε σοβαρότερες μορφές παραβατικότητας, όπως καταστροφές περιουσιών, μικροκλοπές και γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας.

Η πρόληψη είναι η ουσιαστική απάντηση. Και η πρόληψη ξεκινά από την παιδεία, την οικογένεια, το σχολείο και τη συμμετοχή της κοινωνίας.

Τα παιδιά και οι νέοι του τόπου μας χρειάζονται ευκαιρίες έκφρασης, δημιουργίας και συμμετοχής. Χρειάζονται αθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές δράσεις και χώρους όπου θα μπορούν να αξιοποιούν δημιουργικά τον χρόνο τους. Χρειάζονται ανθρώπους που θα τα ακούσουν, θα τα καθοδηγήσουν και θα σταθούν δίπλα τους.

Για τον λόγο αυτό, θεωρώ αναγκαία τη δημιουργία μιας οργανωμένης δημοτικής πρωτοβουλίας για τη νεολαία, με τη συνεργασία φορέων, συλλόγων, σχολείων και εθελοντών, η οποία θα μπορεί να αναπτύξει δράσεις όπως:

εθελοντικούς καθαρισμούς σε χωριά και παραλίες

αισθητικές παρεμβάσεις και βαψίματα κοινόχρηστων χώρων

δράσεις αλληλεγγύης προς ηλικιωμένους συμπολίτες μας

περιβαλλοντικές και φιλοζωικές πρωτοβουλίες

εργαστήρια τεχνών και δημιουργίας

γνωριμία με επαγγέλματα και χρήσιμες δεξιότητες ζωής

Παράλληλα, είναι σημαντικό να εξεταστεί η δημιουργία ενός σταθερού χώρου νεολαίας, όπου νέοι άνθρωποι θα μπορούν να συναντιούνται, να μαθαίνουν και να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων δεν είναι υπόθεση ενός μόνο φορέα. Είναι ευθύνη όλων μας. Δήμου, γονέων, σχολείων, συλλόγων και πολιτών.

Με ενότητα, σοβαρότητα και έγκαιρες πρωτοβουλίες μπορούμε να προστατεύσουμε την ποιότητα ζωής στον τόπο μας και να δώσουμε στη νέα γενιά τα σωστά εφόδια για το μέλλον».