menu
22.4 C
Chania
Δευτέρα, 20 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Σέλινο: Ανάγκη στήριξης ορεινών περιοχών – Παρέμβαση Δημάρχου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου στα Ανώγεια, με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Θανάση Κοντογεώργη, συμμετείχε ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου, Αντώνιος Κων. Περράκης, θέτοντας στο επίκεντρο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών για τις ορεινές περιοχές.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης διαβούλευσης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς σε κάθε περιφερειακή ενότητα, για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, καθώς και ενόψει της λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης.
Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος ανέδειξε το σύνολο των κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες στήριξης των ορεινών και απομακρυσμένων κοινοτήτων. Παράλληλα, υπέβαλε αναλυτικό έγγραφο υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ορεινών Δήμων, κ. Σπύρο Κεφαλογιάννη, Δήμαρχο Ανωγείων, και πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της ΑΚΟΜΜ Αναπτυξιακή Ψηλορείτης, στις 9:30 π.μ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum