Σεισμός ταρακούνησε τα Χανιά

Αισθητή έγινε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης σεισμική δόνηση που αναστάτωσε τους κατοίκους των Χανίων και της δυτικής Κρήτης.

Σύμφωνα με τη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 01:18:02 (τοπική ώρα), με επίκεντρο 24,2 χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων και εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων.

Οι πρώτες αυτόματες εκτιμήσεις διεθνών συστημάτων κατέγραφαν αρχικά μεγαλύτερο μέγεθος. Συγκεκριμένα, το Android Earthquake Alerts System έκανε λόγο για σεισμό 4,7 Ρίχτερ, περίπου 16 χιλιόμετρα από την Κίσσαμο, ενώ το EMSC εκτίμησε αρχικά το μέγεθος στα 3,9 Ρίχτερ, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιονοτιοδυτικά της Κισσάμου και εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.

Η τελική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είναι αυτή που χρησιμοποιείται επισήμως στην Ελλάδα και διαμορφώνει μέχρι στιγμής το μέγεθος της δόνησης στα 3,8 Ρίχτερ.

Από τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα Χανιά, στην Κίσσαμο και σε άλλες περιοχές της δυτικής Κρήτης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Σημειώνεται ότι οι αυτόματες εκτιμήσεις των πρώτων λεπτών ενδέχεται να διαφοροποιούνται από τις τελικές αναλύσεις των σεισμολογικών δικτύων, καθώς τα στοιχεία επικαιροποιούνται όσο συλλέγονται περισσότερα σεισμολογικά δεδομένα.