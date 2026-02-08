Σεισμός αισθητός στα Χανιά

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην Κρήτη χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Όπως προκύπτει από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το μέγεθος της δόνησης εκτιμάται στα 4,7 Ρίχτερ. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:33 ώρα Ελλάδας, με επίκεντρο σε απόσταση 65,8 χιλιομέτρων δυτικά – νοτιοδυτικά των Χανίων.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 21 χιλιόμετρα.

Αρχικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), ο σεισμός καταγράφηκε άνω των 5 ρίχτερ με επίκεντρο 54 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας και 187 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά του Ηρακλείου.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.