menu
15 C
Chania
Τρίτη, 24 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης έως το τέλος του 2026

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στην επιτάχυνση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με στόχο τη διενέργεια σεισμικών ερευνών νοτίως της Κρήτης έως το τέλος του 2026, κατέληξε η συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου με αντιπροσωπεία της Chevron στο Χιούστον.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του συνεδρίου CERAWeek και εντάσσεται στην προσπάθεια επιτάχυνσης των ερευνών υδρογονανθράκων και προσέλκυσης μεγάλων ενεργειακών ομίλων, σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητεί εναλλακτικές πηγές ενέργειας λόγω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

«Είχα μια ουσιαστική συνάντηση με την Chevron. Με τους αντιπροέδρους Κέβιν ΜακΛάχλαν και Γκάβιν Λιούις. Μετά την κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών προχωρούμε άμεσα στην υλοποίηση τους. Θέσαμε σαφές χρονοδιάγραμμα και δρομολογήσαμε τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να έχουμε τις σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης πριν το τέλος του 2026», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου σε δήλωση στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός Ενέργειας συνέδεσε τις ενεργειακές εξελίξεις με τη διεθνή συγκυρία, σημειώνοντας ότι «η κρίση στην Μέση Ανατολή επιβεβαιώνει εμφατικά την επιλογή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την άμεση ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων», ενώ πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα βαδίζει σταθερά προς την ενεργειακή της αυτάρκεια στηριζόμενη στις δυνάμεις της και στον εθνικό της πλούτο».

«Με αυτοπεποίθηση αναβαθμίζουμε τον γεωπολιτικό μας ρόλο και οικοδομούμε ένα ενεργειακά ασφαλές μέλλον για την πατρίδα μας», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου στην δήλωση του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum