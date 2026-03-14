Σεισμικές δονήσεις νότια του νομού Χανίων

Δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές το Σάββατο σε νότιες περιοχές των Χανίων.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στις 18.21 το απόγευμα του Σαββάτου (διεθνής ώρα UTC 16.41), σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση 36 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας, ήταν μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 08.50 το πρωί (ώρα UTC 06.50) σεισμική δόνηση 3.6 Ρίχτερ σημειώθηκε 17 χιλιόμετρα νότια της Σούγιας με εστιακό βάθος 20 χιλιόμετρα.