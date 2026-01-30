Σειρά θεµάτων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη συνεδρίαση λογοδοσίας

Η έλλειψη αστικού πρασίνου στον ∆ήµο Χανίων, οι αναξιοποίητες δυνατότητες και «η τιµολογιακή πολιτική της ∆ΕΥΑΧ ως παράγοντας αποθάρρυνσης της διατήρησης ιδιωτικών αστικών κήπων» είναι ανάµεσα στα θέµατα που τίθενται προς συζήτηση στη συνεδρίαση λογοδοσία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων στις 4 Φεβρουαρίου.
Συγκεκριµένα, ο δηµ. Σύµβουλος µε τη “Λαϊκή Συσπείρωση” κ. ∆ηµήτρης Μακρέας σηµειώνει πως «η έλλειψη αστικού πράσινου στα Χανιά είναι τεράστια και πανθοµολογούµενη. Παρά τις διαπιστώσεις ελάχιστη ουσιαστική πρόοδος έχει γίνει ως προς την αύξηση του αστικού πράσινου. Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι περιορισµένοι σε σχέση µε τις περαστικές περιοχές ενώ η έντονη αστικοποίηση της περιοχής και οι περιορισµένες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν µεγάλης έκτασης παρεµβάσεις. Ταυτόχρονα ακόµα και οι ελάχιστες ευκαιρίες παραµένουν αναξιοποίητες µε χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα το πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου (οι προσωρινές χρήσεις έρχονται σε σύγκρουση µε το όραµα του µεγάλου αστικού πάρκου) και την έκταση στο παλιό Νοσοκοµείο Χανιων όπου δεν έχει γίνει καµία δεντροφύτευση στο τµήµα που δεν προορίζεται για άλλες χρήσεις».
Συνεχίζοντας ο κ. Μακρέας λέει πως «σε αυτή τη συνθήκη η διατήρηση και ενίσχυση των των µικρών ιδιωτικών κήπων που διαφεύγουν της οικοδόµησης είναι κρίσιµη. Η τιµολογιακή πολιτική όµως του ∆ήµου Χανίων για το νερό λειτουργεί ως τροχοπέδη για τη συντήρηση και ενίσχυση των ιδιωτικών κήπων καθώς το κόστος του ποτίσµατος είναι δυσβάσταχτο στις σηµερινές συνθήκες Με δεδοµένο ότι οι ιδιωτικοί αστικοί κήποι δεν προσφέρουν µόνο όφελος στους ιδιοκτήτες ,αλλά πολλαπλό όφελος στην πόλη και τους κατοίκους της θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ως χώροι µε δηµόσιο συµφέρον, να καταγραφούν και επιδοτηθεί η ανάπτυξή τους. Ερωτάται η ∆ηµοτική αρχή αν σκοπευει να εξετάσει την παραπάνω πρόταση και να αναπροσαρµόσει τα τιµολόγια της ∆ΕΥΑΧ µε βάση τα παραπάνω.»
ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Στα «χρόνια προβλήµατα οδικής ασφάλειας και ποιότητας ζωής στην οδό Καζαντζάκη και αντίστοιχα ζητήµατα στις κατοικηµένες περιοχές του Ακρωτηρίου» αναφέρετε η ερώτηση του κ. Χαράλαµπου Λουτσέτη.
Για την οδό Λ. Καζαντζάκη ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” ρωτάει:
• Ποια συγκεκριµένα προβλήµατα έχουν καταγραφεί από τις υπηρεσίες του ∆ήµου (κυκλοφοριακός φόρτος, οδική ασφάλεια, έλλειψη πεζοδροµίων, φωτισµού, διαβάσεων, σήµανσης κ.λπ.),
• Αν έχει εκπονηθεί ή δροµολογηθεί συνολική κυκλοφοριακή ή τεχνική µελέτη για τον δρόµο,
• Ποια µόνιµα έργα ή παρεµβάσεις έχουν ενταχθεί ή προγραµµατίζονται, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Για τις κατοικηµένες περιοχές του Ακρωτηρίου και ειδικά κατά µήκος της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου ο κ. Λουτσέτης ρωτάει πώς αξιολογεί η δηµοτική αρχή τα αιτήµατα των κατοίκων και τι απαντάει σε αυτά;
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Άλλη µια ερώτηση από τον κ. Λουτσέτη έχιε να κάνει µε το ρόλο των τοπικών συµβουλίων. Πιο συγκεκριµένα ζητάει αναλυτικά στοιχεία από τη δηµοτική αρχή από τις τελευταίες δηµοτικές εκλογές µέχρι σήµερα;:
• Τον αριθµό των συνεδριάσεων που πραγµατοποιήθηκαν,
• Την ύπαρξη ή µη απαρτίας σε κάθε συνεδρίαση,
• Τη θεµατολογία που συζητήθηκε και τις αποφάσεις ή γνωµοδοτήσεις που διατυπώθηκαν
• Τα αντίστοιχα πρακτικά (και τα τεχνικά δελτία τους), τον χρόνο διαβίβασής τους προς τον ∆ήµαρχο και τον τρόπο δηµοσιοποίησής τους.
«Με δεδοµένο τον θεσµικό ρόλο των Συµβουλίων Κοινοτήτων, πώς διασφαλίζει η δηµοτική αρχή την τήρηση των προβλεπόµενων συλλογικών διαδικασιών, την καταγραφή και δηµοσιοποίηση των πρακτικών και την ουσιαστική αξιοποίηση των γνωµοδοτήσεων των κοινοτήτων στη λήψη αποφάσεων του ∆ήµου» ρωτάει ο κ. Λουτσέτης.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ- ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ
Για το που βρίσκεται το θέµα της ανακατασκευής του κτηρίου που αγόρασε ο ∆ήµος Χανίων επί δηµαρχιάς Βάµβουκα στην οδό Τζανακάκη προκειµένου να στεγάσει τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη αλλά και για την πορεία της ανάπλασης της Τζανακάκη ρωτάει η κ. Σοφία Ελευθεριάδου- Παπαδάκη από την παράταξη “Όνειρο είναι τα Χανιά”.
Πιο συγκεκριµένα ρωτάει :
•Πώς µπορεί να προχωρήσει ενδεχοµένως το έργο της ανάπλασης πριν την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης και χρήσης του κτιρίου;
• Έχει εξασφαλιστεί ή έστω αναζητηθεί χρηµατοδότηση για να ανατεθούν οι απαιτούµενες µελέτες για την αξιοποίηση του κτιρίου και να εκδοθεί η οικοδοµική άδεια [η οικοδοµική άδεια που είχε εκδοθεί από τον αρχικό ιδιοκτήτη πριν την αγορά από τον ∆ήµο Χανίων δεν αφορά σε βιβλιοθήκη], για να υπάρξει δυνατότητα αναζήτησης χρηµατοδότησης για το έργο;
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ
Τέσσερα ερωτήµατα για το ζήτηµα των ελεύθερων χώρων κατέθεσε ο κ. Στέλιος Ζερβάκης από την παράταξη “Όνειρο είναι τα Χανιά”.
Ειδικότερα ρωτάται η ∆ηµοτική αρχή:
1. Ποιες συγκεκριµένες ενέργειες προγραµµατίζονται ή υλοποιούνται κατά τη χειµερινή περίοδο για την αποµάκρυνση παράνοµων καλύψεων και την αποκατάσταση της ελεύθερης χρήσης των κοινόχρηστων χώρων;
2. Υπάρχει καταγεγραµµένος έλεγχος συµµόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τα όρια παραχώρησης και τις απαιτήσεις προσβασιµότητας (ελεύθερη ζώνη διέλευσης, ράµπες κ.λπ.); 3. Προτίθεται ο ∆ήµος να προχωρήσει σε αυστηρότερο και προληπτικό πλαίσιο ελέγχων πριν την τουριστική αιχµή, ώστε να µην τίθεται κάθε καλοκαιρι σε δεύτερη µοίρα το δικαίωµα των κατοίκων στον δηµόσιο χώρο;
4. Πώς διασφαλίζεται στην πράξη ότι οι αποφάσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων δεν παραβιάζουν τη νοµοθεσία περί προσβασιµότητας και τα δικαιώµατα των µόνιµων κατοίκων;
Τις υποδοµές του κτηρίου Παπαδόπετρου θίγει ο κ. Βασίλης Κωνστανταράκης ρωτώντας για τον αν είναι επαρκείς για να υποδεχθούν και να φιλοξενήσουν τους µαθητές και των τριών τάξεων του λυκείου και άλλα σχετικά ερωτήµατα, ενώ η Μάγκυ Αρσενίδη απευθύνει ερωτήµατα για τις δηµοτικές εκτάσεις που έχουν δοθεί σε όλη τη χώρα σε µεγάλες ενεργειακές εταιρείες και αν κάτι ανάλογο αφορά τις εκτάσεις του ∆ήµου Χανίων.