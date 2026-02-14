Σειρά συζητήσεων στην ΟΑΚ: «Ο κρητικός πολιτισµός σε… κρίση;»

H Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης (ΟΑΚ) διοργανώνει µία σειρά συζητήσεων, µε κεντρικό θέµα: «Ο Κρητικός Πολιτισµός σε… Κρίση;». Παράλληλα, απευθύνει ανοικτό κάλεσµα προς όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και σε κάθε Φορέα που προβάλλει τον Πολιτισµό του τόπου µας, όπως και σε κάθε ιδιώτη που ενδιαφέρεται να συµβάλει στο διάλογο αυτό, τόσο αναγκαίο για το µέλλον της κρητικής παράδοσης.

«Στη σηµερινή εποχή των αντιφάσεων και των ραγδαίων εξελίξεων, τίθενται ερωτήµατα σχετικά µε την Τοπική Ανάπτυξη και την Αξιακή Κρίση. Παράλληλα, επαναπροσδιορίζονται όροι όπως Πολιτισµός, Κοινότητα, Ανάπτυξη, Βιώσιµος Τουρισµός, Άυλη Πολιτιστική Κληρονοµιά κ.ά. Οι τοπικοί Φορείς, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι τοπικές επιχειρήσεις και οι απλοί κάτοικοι του τόπου έχουν το δικαίωµα αλλά και την υποχρέωση να γνωρίζουν τον Πολιτισµό µας, τα άυλα και υλικά προϊόντα της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µας, τον τρόπο διάσωσης, προβολής και διάδοσής τους, καθώς και τις σύγχρονες µεθόδους και πρακτικές µίας υγιούς, πολυεπίπεδης και µακροπρόθεσµης Ανάπτυξης. Παράλληλα, έχουµε όλοι την υποχρέωση, να τον προστατεύσουµε προωθώντας όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα βοηθήσουν στην σύγχρονη ταυτότητά µας», σηµειώνεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών.

Οι διεπιστηµονικές συζητήσεις θα πραγµατοποιηθούν από έγκριτους ακαδηµαϊκούς, µε σηµαντικό έργο και έρευνα στον τοµέα τους (Λαογραφία, Χορός, Μουσική, Πολιτιστική ∆ιαχείριση, Τέχνες). Η πρώτη συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:00, στην Κεντρική Αίθουσα της ΟΑΚ, µε οµιλητή τον κ. Εµµανουήλ Βαρβούνη, καθηγητή Λαογραφίας, του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης (φωτ.).

Η συµµετοχή είναι δωρεάν, ενώ οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν µε την εξαγωγή συµπερασµάτων και τον ορισµό πρωτοβουλιών για την υγιή τοπική πολιτιστική ανάπτυξη.