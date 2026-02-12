Σειρά συζητήσεων με θέμα «Ο κρητικός πολιτισμός σε κρίση;»

H Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) διοργανώνει μία σειρά συζητήσεων, με κεντρικό θέμα: «Ο Κρητικός Πολιτισμός σε… Κρίση;».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παράλληλα, κάνει ανοικτό κάλεσμα προς όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και σε κάθε Φορέα που προβάλλει τον Πολιτισμό του τόπου μας, όπως και σε κάθε ιδιώτη που ενδιαφέρεται να συμβάλει στο διάλογο αυτό, τόσο αναγκαίο για το μέλλον της κρητικής παράδοσης.

Στη σημερινή εποχή των αντιφάσεων και των ραγδαίων εξελίξεων, τίθενται ερωτήματα σχετικά με την Τοπική Ανάπτυξη και την Αξιακή Κρίση. Παράλληλα, επαναπροσδιορίζονται όροι όπως Πολιτισμός, Κοινότητα, Ανάπτυξη, Βιώσιμος Τουρισμός, Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά κ.ά.

Οι τοπικοί Φορείς, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι τοπικές επιχειρήσεις και οι απλοί κάτοικοι του τόπου έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να γνωρίζουν τον Πολιτισμό μας, τα άυλα και υλικά προϊόντα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας, τον τρόπο διάσωσης, προβολής και διάδοσής τους, καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές μίας υγιούς, πολυεπίπεδης και μακροπρόθεσμης Ανάπτυξης. Παράλληλα, έχουμε όλοι την υποχρέωση, να τον προστατεύσουμε προωθώντας όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα βοηθήσουν στην σύγχρονη ταυτότητά μας.

Οι διεπιστημονικές συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν από έγκριτους Ακαδημαϊκούς, με σημαντικό έργο και έρευνα στον τομέα τους (Λαογραφία, Χορός, Μουσική, Πολιτιστική Διαχείριση, Τέχνες). Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026 ΚΑΙ ώρα 18:00, στην Κεντρική Αίθουσα της ΟΑΚ, με ομιλητή τον κ. Εμμανουήλ Βαρβούνη, Καθηγητή Λαογραφίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν με την εξαγωγή συμπερασμάτων και τον ορισμό πρωτοβουλιών για την υγιή τοπική πολιτιστική ανάπτυξη»