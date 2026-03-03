Σειρά αντιπολεµικών δράσεων από το Κ.Κ.Ε. Χανίων

«Είναι ψέµα ότι οι αµερικανονατοϊκοί θα προστατέψουν τον τόπο µας. Καµία εµπιστοσύνη δεν πρέπει να δείξουµε τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα υπόλοιπα κόµµατα που υπερασπίζονται την πολιτική της εµπλοκής, την πολιτική της Ε.Ε. και των Ηνωµένων Πολιτειών» τονίζει η Τοµεακή Επιτροπή Χανίων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, που χθες το απόγευµα έδωσε συνέντευξη στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης για τις πολιτικές εξελίξεις.

Το ΚΚΕ προχωράει σε µια καµπάνια ενηµέρωσης µε δύο εκδηλώσεις αύριο και την Παρασκευή, πιο συγκεκριµένα:

• Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 7:00 στον Κάτωλα, οµιλητής ο Γιάννης Πρωτούλης, µέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΚΚΕ, µε σύνθηµα “Έξω η Ελλάδα απ’ τη σφαγή, να κλείσει η βάση της Σούδας, καµία εµπλοκή της χώρας στον πόλεµο”.

• Παρασκευή 6 Μαρτίου οι οργανώσεις της ΚΝΕ οργανώνουν εκδήλωση-συζήτηση µε οµιλητή τον γραµµατέα του Κεντρικού Συµβουλίου της ΚΝΕ και µέλος της γραµµατείας της Κεντρικής Επιτροπής, Θοδωρή Κωτσαντή. Ο τόπος και η ώρα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί σήµερα.

«Τώρα είναι ευθύνη για τον καθένα και την καθεµία να µην κυριαρχήσει η λογική του µικρότερου κακού. Ξεσηκωµός παντού σε κάθε χώρο που ζει και εργάζεται ο λαός µας» ανέφερε ο Σπύρος Αγριµάκης γραµµατέας της Τοµεακής επιτροπής Χανίων του ΚΚΕ σηµειώνοντας πως «δεν πρέπει αυτές τις στιγµές να κυριαρχήσει ο φόβος, η λογική του µικρότερου κακού. Η κλιµάκωση της ιµπεριαλιστικής σύγκρουσης στη Μ. Ανατολή µε τη βρώµικη επίθεση ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν πλέον δεν είναι απλά στη γειτονιά µας, αλλά τα σύννεφα του πολέµου έχουνε φτάσει στα σπίτια µας. Μια σειρά γεγονότων δείχνει τους κινδύνους που µπλέκει η πολιτική της κυβέρνησης τον ελληνικό λαό και ειδικά το λαό των Χανίων, καθώς στον τόπο µας δεσπόζει η ύπαρξη της βάσης της Σούδας. »

Το στέλεχος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κατήγγειλε « την προσπάθεια που εξελίσσεται από την κυβέρνηση για να πείσει ότι κινούµαστε σε ήρεµα νερά, ότι δεν κινδυνεύουµε, ότι είµαστε πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, ότι το ΚΚΕ κινδυνολογεί – µια προσπάθεια επιχειρηµατολογίας που ξεδιπλώνεται µε κάθε πρόσφορο µέσο τις τελευταίες µέρες. Είναι απαράδεκτο την ίδια στιγµή που τα λένε αυτά, Έλληνες στρατιωτικοί να είναι εκτός συνόρων, ενώ η Ελλάδα στέλνει αυτή την ώρα δύο φρεγάτες και δύο µαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο.

Αυτοί που τροµοκρατούν, που φοβίζουν τον ελληνικό λαό και που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, είναι η σηµερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούµενες διαχρονικά κυβερνήσεις που έχουν τεράστιες ευθύνες για τον κίνδυνο που έχουνε φέρει µέσα στα ίδια µας τα σπίτια. Έχουνε καταστήσει το λαό µας στόχο αντιποίνων. Είναι οι ίδιοι που πανηγύριζαν τη µετατροπή της χώρας σε αµερικανονατοϊκό ορµητήριο. Είναι υπεύθυνοι για το στρατηγικό διάλογο που εγκαινίασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ολοκλήρωσε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, τη συνεργασία τη στρατιωτική και τη συνεκπαίδευση µε το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, τις δηλώσεις για το “διαβολικά καλό Trump”, την επέκταση της συµφωνίας και την αναβάθµιση της βάσης της Σούδας. Τεράστιες ευθύνες έχουν η περιφερειακή αρχή και οι τοπικές αρχές εδώ στο νοµό που πανηγύριζαν για το στρατιωτικό τουρισµό, για την ανάσα που δήθεν θα δίνουν οι αµερικανονατοϊκοί ναύτες που έρχονται εδώ να ξαποστάσουν στην ανάπαυλα των εγκληµάτων που διαπράττουν σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης».

Έπειτα παρατήρησε πως η αιτία των πολεµικών συγκρούσεων έχει να κάνει µε τη µάχη για την πρωτοκαθεδρία ανάµεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα που µαίνεται παντού αυτή τη στιγµή στον κόσµο.

Σε ερώτηση των “Χ.ν.” για το ότι οι δύο εκδηλώσεις του ΚΚΕ είναι “κοµµατικές” και δεν αφορούν ένα πιο ευρύ κόσµο ο κ. Αγριµάκης απάντησε πως «εµείς καλούµε, όπως είπα, όλο τον κόσµο ανεξάρτητα τι ψηφίζει, να βγάλει και πολιτικά συµπεράσµατα αυτές τις ώρες και να έρθει να ακούσει την πρότασή µας, γιατί το ΚΚΕ επιβεβαιώνεται µέχρι κεραίας σε όλες τις εκτιµήσεις που έχει κάνει τα προηγούµενα χρόνια». Συµπλήρωσε πως «οι κοµµουνιστές πρωτοστατούν ήδη στην πάλη της ανασύνταξης και οργάνωσης του Εργατικού Λαϊκού Κινήµατος» υπογραµµίζοντας την αντιπολεµική συγκέντρωση της Κυριακής και ότι «έχει στηθεί επιτροπή φορέων εδώ στο νοµό που αγκαλιάζει όχι µόνο ανθρώπους που προέρχονται από το ΚΚΕ, αλλά και ανθρώπους που ψηφίζουν άλλα πολιτικά κόµµατα, έχουν άλλες ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, που όµως συµπορεύονται στο πλάι µας. Είναι άλλωστε καθήκον όλου του ελληνικού λαού. Αυτό που έχει βάλει το κίνηµα – και πρέπει και αυτό αντίστοιχα να πάρει µέτρα, µε συνέντευξη τύπου, συσκέψεις και ενηµέρωση το επόµενο διάστηµα – είναι ότι και σε περίπτωση χτυπήµατος, άµεσα ο ελληνικός λαός, ο χανιώτικος λαός πρέπει να κατέβει στο δρόµο. Να απαιτήσει εδώ και τώρα άµεση απεµπλοκή της χώρας, να κλείσει εδώ και τώρα η βάση της Σούδας, να πάρει όλη την ευθύνη που της αναλογεί η κυβέρνηση και να σταµατήσει αυτό το έγκληµα το οποίο διαπράττεται απέναντι στο λαό και στη νεολαία. »