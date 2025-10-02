menu
Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συμμετείχε η Μ. Κοζυράκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά από πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργού Θάνου Πλεύρη, συμμετείχε η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη με το σύνολο (7) των επικεφαλής Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενόψει της κατάθεσης του επικείμενου νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στη συνάντηση εργασίας, ο Υπουργός παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου νομοθετικού πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση (άδειες διαμονής – μετακλήσεις εξαρτημένης και εποχικής εργασίας), που βρίσκεται σε στάδιο θεσμικής διαβούλευσης, το οποίο άπτεται κατά κύριο λόγο των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Αθανάσιος Βιτσεντζάτος.

Ειδικότερα, το νέο νομοσχέδιο εστιάζει μεταξύ άλλων σε:
Απλοποίηση διαδικασιών για την ανανέωση αδειών διαμονής.
Επιτάχυνση διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων όσον αφορά αιτήματα αδειών.
Έμφαση στη διαδικασία των μετακλήσεων για εργασία.
Νέες εθνικές θεωρήσεις για εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης.

Ακολούθησε τοποθέτηση των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων επί των προτάσεων και παρουσίαση των ιδιαίτερων θεμάτων μετανάστευσης που διαχειρίζεται κάθε Αποκεντρωμένη δια των υπηρεσιών της.
Από κοινού, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συμφώνησαν και δεσμεύτηκαν ότι, η νομοθετική πρωτοβουλία και η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου οφείλουν πρωτίστως να ενισχύουν τη νομιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας»

 

 

