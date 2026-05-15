menu
24 C
Chania
Παρασκευή, 15 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Σε συνέδριο στην Αθήνα ο δήμαρχος Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στο 4ο Επιστημονικό Forum «Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων – Βιομάζα – Βιομεθάνιο 2026», που πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, συμμετέχει ο Δήμαρχος Χανίων και Πρόεδρος του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Ο Δήμαρχος Χανίων συμμετέχει στην Πρώτη Ενότητα του Συνεδρίου, με θεματικό τίτλο «Υποδομές Αποβλήτων και Ενεργειακή Αξιοποίηση: Τρέχουσες Εξελίξεις – Σημαντικές Αποφάσεις», στο πάνελ της οποίας μετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, Μανώλης Γραφάκος, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ των Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», Νικόλαος Μαμαλούγκας, ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, καθώς και εκπρόσωποι του ΕΔΣΝΑ και της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εθνικές εκδηλώσεις του κλάδου, η οποία συγκεντρώνει την πολιτική και θεσμική ηγεσία της χώρας, εκπροσώπους ρυθμιστικών αρχών, της Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς, με αντικείμενο τις τρέχουσες εξελίξεις και τις κρίσιμες αποφάσεις στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων, της ενεργειακής αξιοποίησης, της βιομάζας και του βιομεθανίου.

Τον Δήμαρχο Χανίων αναπληρώνει κατά την απουσία του, όπως ορίζεται, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τάσος Αλόγλου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum