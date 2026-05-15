Σε συνέδριο στην Αθήνα ο δήμαρχος Χανίων

Στο 4ο Επιστημονικό Forum «Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων – Βιομάζα – Βιομεθάνιο 2026», που πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, συμμετέχει ο Δήμαρχος Χανίων και Πρόεδρος του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Ο Δήμαρχος Χανίων συμμετέχει στην Πρώτη Ενότητα του Συνεδρίου, με θεματικό τίτλο «Υποδομές Αποβλήτων και Ενεργειακή Αξιοποίηση: Τρέχουσες Εξελίξεις – Σημαντικές Αποφάσεις», στο πάνελ της οποίας μετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, Μανώλης Γραφάκος, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ των Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», Νικόλαος Μαμαλούγκας, ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, καθώς και εκπρόσωποι του ΕΔΣΝΑ και της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εθνικές εκδηλώσεις του κλάδου, η οποία συγκεντρώνει την πολιτική και θεσμική ηγεσία της χώρας, εκπροσώπους ρυθμιστικών αρχών, της Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς, με αντικείμενο τις τρέχουσες εξελίξεις και τις κρίσιμες αποφάσεις στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων, της ενεργειακής αξιοποίησης, της βιομάζας και του βιομεθανίου.

Τον Δήμαρχο Χανίων αναπληρώνει κατά την απουσία του, όπως ορίζεται, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τάσος Αλόγλου.