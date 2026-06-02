menu
24.4 C
Chania
Τρίτη, 2 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με δύο νέες φάσεις πιλοτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα των ΑΠΕ/ΜΠΕ, η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τη διασφάλιση της τήρησης του ωραρίου εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας συνολικά, μετά και τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 2.500.000.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών.

Με τη νέα επέκταση, περισσότεροι από 476.000 εργαζόμενοι θα ενταχθούν σταδιακά στο μέτρο, ενισχύοντας τη συνολική κάλυψη σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.

Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους, να αντιμετωπίσουμε την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων».

Α’ φάση επέκτασης

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρώτη φάση της νέας επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Στη φάση αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι κλάδοι:

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα), εξαιρουμένων των ιατρών

Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης

Τηλεπικοινωνίες

Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού

Β’ φάση επέκτασης

Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.

Στη φάση αυτή εντάσσονται:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου

Κλάδος επισκευών

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)

Διαχείριση νερού και λυμάτων

Τυχερά παίγνια

Όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες μέχρι και +1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum