Σε πλήρη εξέλιξη η πασχαλινή έξοδος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με το Λιμενικό Σώμα να έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση και την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Λιμενικού Σώματος, για την σημερινή έξοδο, για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 20 απόπλοι, με 20.225 αναχωρήσεις επιβατών.

Για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 23 απόπλοι συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων, με 2.322 αναχωρήσεις επιβατών.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 11 απόπλοι πλοίων προς τις Κυκλάδες, με εκτιμώμενη αναχώρηση 7.440 επιβατών, καθώς και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν εννέα απόπλοι με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε 2.284 αναχωρήσεις επιβατών.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή ημέρα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι, με 15.214 επιβάτες να αναχωρούν. Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 13 αναχωρήσεις πλοίων με 5.528 επιβάτες, ενώ στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 33 απόπλοι με 7.016 επιβάτες.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 6 απόπλοι, με 1.348 επιβάτες να

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

