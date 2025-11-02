menu
Ελλάδα

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τη δολοφονία 42χρονου στην Αράχωβα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις Αρχές η έρευνα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Αράχωβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 42χρονος είχε πάει μαζί με μία γυναίκα και ακόμα δύο φιλικά ζευγάρια σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα. Κατά τις ίδιες πηγές, οι δράστες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του θύματος και όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάζνικοφ.

Ο 42χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, καθώς δέχθηκε πολλαπλές σφαίρες και έφερε τραύματα σε όλο το σώμα του. Στη συνέχεια η γυναίκα που ήταν μαζί του ειδοποίησε τις Αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα καμμένο αυτοκίνητο, το οποίο η αστυνομία θεωρεί πως χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Η δολοφονία του 42χρονου αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να είχε ενταχθεί στην ρωσόφωνη εγκληματική ομάδα που κινεί τα νήματα στο χώρου του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ενώ στο παρελθόν είχε συγκρουστεί με ηγετικό μέλος της «Greek Mafia».

Εν τω μεταξύ, τον περασμένο Μάιο είχε σημειωθεί ακόμα μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του θύματος έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, αλλά τότε είχε σωθεί χάρη στη θωράκιση του οχήματός του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδερφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά αμφότεροι είχαν αθωωθεί από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.

Την έρευνα για τη δολοφονία του 42χρονου έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τα στελέχη της να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τις κινήσεις των εκτελεστών.

