Σε Ναύσταθμο, ΕΜΟΔΕ και Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στον Ναύσταθμο Κρήτης βρέθηκε σήμερα ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, πραγματοποιώντας εθιμοτυπική επίσκεψη στο πνεύμα των ημερών. Ο κ. Μαρκογιαννάκης συναντήθηκε με τον διοικητή του Ναυστάθμου, Αρχιπλοίαρχο Αθανάσιο Δούρο, αξιωματικούς και προσωπικό του Ναυστάθμου Κρήτης, ανταλλάσσοντας μαζί τους ευχές για καλό Πάσχα. Συνομιλώντας μαζί τους, ο κ. Μαρκογιαννάκης υπογράμμισε την αναβάθμιση του στρατηγικού ρόλου του Ναυστάθμου Κρήτης, σε μια στιγμή κατά την οποία το Πολεμικό Ναυτικό ενισχύεται και κάνει ισχυρά αισθητή την παρουσία στο Αιγαίο και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, προασπιζόμενο τα εθνικά συμφέροντα. Ο ρόλος της Σούδας και του Ναυστάθμου Κρήτης, όπως τόνισε, αναδεικνύεται ως εξαιρετικά κρίσιμος μέσα την επόμενη δεκαετία για τις θαλάσσιες ζώνες που περιβάλλουν την Κρήτη αλλά και πέρα από αυτή.
Ο βουλευτής Χανίων είχε επιπλέον την ευκαιρία να συναντήσει και τον επικεφαλής και τα στελέχη της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), η οποία έχει επίσης την έδρα της στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου. Ο βουλευτής Χανίων συνομίλησε με τον διοικητή κ. Δημήτριο Τερζή, τον υποδιοικητή Δημήτριο Κατσιφαράκη καθώς και μέλη της Μονάδας στα οποία ευχήθηκε Καλή Ανάσταση και μια κατά το δυνατόν ήσυχη αντιπυρική περίοδο.
Τέλος, ο κ. Μαρκογιαννάκης παρέστη στην επίσημη τελετή παράδοσης – παραλαβής για τον νέο Λιμενάρχη Χανίων η οποία έγινε στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, με τον Πλωτάρχη Ευάγγελος Κοκολογιαννάκης να αναλαμβάνει και επισήμως χρέη Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων, στη θέση του Πλοιάρχου Νεκτάριου Γιαννουλάκη.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

