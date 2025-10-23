Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο δεκαπεντάχρονος που υπέστη ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο

Διασωληνωμένος στην Εντατική βρίσκεται ο δεκαπεντάχρονος που υπέστη ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στο σημείο που ο δεκαπεντάχρονος κατέρρευσε, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μοτοσυκλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ πραγματοποιήθηκε Καρδιοπνευμονική Αναζωγόνηση (ΚΑΡΠΑ). Αρχικά διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγ. Σοφία» όπου παραμένει διασωληνομένος.