Πολιτισμός

Σε κρίση ο κλάδος της χειροτεχνίας στα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Υπό συνεχή κρίση βρίσκεται και στα Χανιά ο κλάδος των παραγωγών καλλιτεχνικής χειροτεχνίας. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του “Συνδέσµου Παραγωγών Καλλιτεχνικής Χειροτεχνίας Βιοτεχνίας Ν. Χανίων” που χθες το βράδυ προχώρησε σε εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Εκπροσώπων στην Οµοσπονδία.

Όπως εξήγησε στα “Χ.ν.” ο κ. Νίκος Λιγοψυχάκης πρόεδρος του Συνδέσµου ο αριθµός των συναδέλφων του έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια σε ποσοστά 50% λόγω της κρίσης που επικρατεί στο συγκεκριµένο κλάδο.
«Οι εισαγωγές από το εξωτερικό, το παρεµπόριο µας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Η χειροτεχνία στην Ελλάδα έχει πρόβληµα σε όλες τις κατηγορίες και τα είδη της. Είτε είναι το δέρµα, τα κεραµικά, τα υφαντά, τα είδη από ασήµι» τόνισε ο κ. Λιγοψυχάκης.
Ένα άλλο ζήτηµα που απασχολεί τους επαγγελµατίες αυτού του κλάδου είναι το εργατικό προσωπικό. «∆εν βρίσκουµε προσωπικό, ειδικά εξειδικευµένο που θέλουµε εµείς και απαιτεί να έλθει ο εργαζόµενος και να µάθει τη δουλειά. Είναι γενικά µια δύσκολη δουλειά» τόνισε.
Οι µικρές βιοτεχνίες που παράγουν καλλιτεχνήµατα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την ποιότητα και πως το κάθε προϊόν που διαθέτουν προς πώληση είναι µοναδικό και ιδιαίτερο.
«∆εν έχουν σχέση µε τα προϊόντα µαζικής παραγωγής που βγαίνουν κατά χιλιάδες και εκατοµµύρια. ∆υστυχώς όµως η µεγάλη πλειοψηφία των τουριστών που έχουµε δεν έχει τη δυναµική να το αποκτήσει. Γνωρίζει, ότι οι τιµές µας δεν είναι παράλογες, αλλά ο κόσµος που έρχεται στα Χανιά είτε δεν µπορεί να το αποκτήσει, είτε να το εκτιµήσει» κατέληξε ο κ. Λιγοψυχάκης.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

