Σε κοινωνικές δομές των Χανίων ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης για πασχαλινές ευχές

Σειρά επισκέψεων σε κοινωνικές δομές και φορείς κοινωνικής πολιτικής των Χανίων πραγματοποίησε ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, προκειμένου να ανταλλάξει ευχές στο πνεύμα των ημερών, αλλά και να συζητήσει με ωφελούμενους και υπευθύνους για τις συνθήκες λειτουργίας και τις ανάγκες τους.
Νωρίς το πρωί, ο βουλευτής Χανίων επισκέφθηκε το ΚΗΦΑΜΕΑ, όπου συνάντησε εργαζόμενους και ωφελούμενους, με τους οποίους αντάλλαξε ευχές και συζήτησε θέματα που τους απασχολούν, σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται.
Στη συνέχεια, ο κ. Μαρκογιαννάκης επισκέφθηκε την ΕΛΕΠΑΠ. Εκεί είχε την ευκαιρία να ευχηθεί για το Πάσχα τόσο στο προσωπικό όσο και σε παιδιά και εφήβους που βρίσκονταν εκεί, λαμβάνοντας τη φροντίδα και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της δομής.
Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων ήταν ο επόμενος σταθμός για τον κ. Μαρκογιαννάκη, όπου αντάλλαξε ευχές με θεραπευόμενους, με τους οποίους συνομίλησε αρκετή ώρα, ενώ συζήτησε και με τους υπευθύνους και εργαζόμενους του ιδρύματος, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς και του έργου τους.
Τέλος, ο βουλευτής Χανίων επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρη, ευχόμενος σε εργαζόμενους και ωφελούμενους για τις άγιες ημέρες του Πάσχα και ακούγοντας όσα είχαν να του θέσουν για τη βελτίωση της λειτουργίας της δομής και την περαιτέρω στήριξή της.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

