Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στην Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ

Το τελευταίο αντίο στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, µια από τις σηµαντικότερες γυναίκες ακαδηµαϊκούς, µε διεθνή αναγνώριση, είπαν χθες στη Μητρόπολη Αθηνών η ελληνική Πολιτεία, ο πολιτικός κόσµος κι εκπρόσωποι από την ελληνική επιχειρηµατική κοινωνία και την ακαδηµαϊκή κοινότητα.

Την εξόδιο ακολουθία, που τελέσθηκε δηµοσία δαπάνη, χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύµου, παρακολούθησαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης -ο οποίοι εκφώνησαν επικήδειες οµιλίες- συνοδευόµενος από τη σύζυγό του Μαρίνα Γκραµπόφσκι, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, η υπουργός Πολιτισµού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Ανάπτυξης Άκης Θεοδωράκος και, µεταξύ άλλων, η υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, η πρώην Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κ.ά.

Στην αξία των ακαδηµαϊκών µελετών της και των δηµόσιων παρεµβάσεών της, αλλά και της παρουσίας της, ως πρέσβειρα της διανόησης της νεότερης Ελλάδας της σε διεθνές επίπεδο, τόνισε στον επικήδειό του ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.

Στην πορεία της Αρβελέρ από τα προσφυγικά του Βύρωνα ίσαµε τη Σορβόνη, την UNESCO, το ΜΟΜΑ και τις διεθνείς Ακαδηµίες, των οποίων υπήρξε εκλεκτό µέλος, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο αρχιεπίσκοπος Αµερικής Ελπιδοφόρος µετέφερε εκ µέρους του Οικουµενικού Πατριάρχη Βαρθολοµαίου τον ύστατο χαιρετισµό στη µεγάλη Ελληνίδα που κόσµησε τη Ρωµιοσύνη και την αδιάσπαστη συνέχεια του γένους, µε ένα µνηµειώδες εκλαϊκευµένο έργο, που ταυτόχρονα υπηρετούσε την επιστήµη.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Συλλυπητήρια για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ εξέδωσε η Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου Κρήτης, όπου τη χαρακτηρίζει «εµβληµατική προσωπικότητα των ανθρωπιστικών επιστηµών και µία από τις πλέον διεθνώς αναγνωρισµένες Ελληνίδες διανοούµενες».

«Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ υπήρξε σηµαντική βυζαντινολόγος και πρωτοπόρος ακαδηµαϊκός, καθώς και η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα πρύτανη και καγκελαρίου στο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης. Το επιστηµονικό της έργο και η δηµόσια παρουσία της άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωµα στη µελέτη της ιστορίας, στον ευρωπαϊκό διάλογο και στη διεθνή προβολή του ελληνικού πολιτισµού. Το Πανεπιστήµιο Κρήτης είχε την τιµή να συνδεθεί πνευµατικά µε τη σπουδαία αυτή µορφή. Αναγνωρίζοντας τη συµβολή, το κύρος και τη διαχρονική της προσφορά στο πεδίο της επιστήµης και της διανόησης, το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης την ανακήρυξε Επίτιµη ∆ιδάκτορα», αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση και υπογραµµίζεται ότι «η µνήµη και το έργο της θα συνεχίσουν να εµπνέουν την ακαδηµαϊκή κοινότητα, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, καθώς και τις επόµενες γενιές ερευνητών και ερευνητριών».

Ο ∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

Γραπτή δήλωση για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ απέστειλε και ο δήµαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός.

«Κλίνουµε την κεφαλή στην απώλεια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία µε το τελευταίο της ταξίδι, εισέρχεται στις σελίδες της ιστορίας, ως ο άνθρωπος, η επιστήµων και η δασκάλα της Ελλάδας, όπως όµως και της ευρωπαϊκής διανόησης και πνευµατικής κουλτούρας», τονίζει, µεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του, εκφράζοντας τα προσωπικά του συλλυπητήρια αλλά και του συνόλου της δηµοτικής Αρχής και των αυτοδιοικητικών του ∆ήµου Σφακίων.

Στην ανακοίνωση σηµειώνει ακόµα πως: «Εµείς εδώ στα Σφακιά, αποχαιρετούµε παράλληλα την Ελληνίδα, η οποία µπόρεσε µε απλά λόγια, γαλήνη, ήρεµο πειστικό λόγο να µας εµπνεύσει, δίνοντας µας µε την ουσία της σπουδαίας πορείας της, να µπορούµε στο σήµερα και στο αύριο, να αντιληφθούµε το µεγαλείο της αφοσίωσης, για ιστορική συνέχεια, για προάσπιση του πολιτισµού µας, για την αξία της συνέπειας στο λόγο και τις πράξεις, για το µεγαλείο της παιδείας σε συνάρτηση µε τον κοινωνικό πολιτισµό».

«Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, δεν ήταν µόνο η πρώτη γυναίκα πρύτανης στην ιστορία της Σορβόννης, υπήρξε πρωταγωνίστρια, πρωτεργάτης ώστε να γίνει από όλους µας κατανοητό, το πόσο σπουδαίο πράγµα είναι να αφοσιωνόµαστε στο µικρό ή µεγάλο προσωπικό έργο µας ο καθένας ξεχωριστά, αρκεί να γίνουµε ο λίθος που θα στηρίξουν πάνω του το οικοδόµηµα τους οι επόµενες και µεθεπόµενες γενιές. Μας δίδαξε η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ πως, δεν είναι αναγκαία µόνο τα µεγάλα έργα κι οι πανθοµολογούµενοι τίτλοι, µα είναι µέρος του συλλογικού αγώνα, αν θέλουµε να πετύχουµε, το να δηλώνουµε παρών. Όπως κι η ίδια η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ έπραξε. Κι ήταν παρούσα σε όλα όσα τελικά έγιναν ορόσηµο για την πατρίδα µας την Ελλάδα και την ιστορική µας ταυτότητα».

Η ΟΠΣΕ

Ανακοίνωση για τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ εξέδωσε και η Οµοσπονδία Προσφυγικών Σωµατείων Ελλάδος (ΟΠΕΣ): «Οι απόγονοι των Μικρασιατών προσφύγων συµµετέχουν στο πένθος που προκάλεσε στην Ελλάδα και στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα η είδηση της εκδηµίας της εξέχουσας πανεπιστηµιακής προσωπικότητας, Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, σε ηλικία 99 ετών. Η κορυφαία βυζαντινολόγος, µε διεθνές κύρος και αναγνώριση, υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση του πρύτανη στο παγκοσµίου φήµης Πανεπιστήµιο της Σορβόννης, ανοίγοντας νέους δρόµους για τις γυναίκες στην ανώτατη εκπαίδευση και αφήνοντας ισχυρό αποτύπωµα στην παγκόσµια ακαδηµαϊκή κοινότητα.

Κόρη προσφύγων από τη Μικρά Ασία, γεννήθηκε στον Βύρωνα Αττικής από την Καλλιρρόη, το γένος Ψαλτίδη, και τον Νικόλαο Γλύκατζη. Οι ρίζες της από την Προύσα και η βιωµατική σχέση της οικογένειάς της µε την προσφυγιά σηµάδεψαν την πορεία και τη σκέψη της.

Πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία το 1953, εργάστηκε επί τετραετία στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, συµβάλλοντας στη διατήρηση και µελέτη της ιστορικής µνήµης του Μικρασιατικού Ελληνισµού. Στη Γαλλία γνώρισε και παντρεύτηκε τον Ζακ Αρβελέρ, µε τον οποίο απέκτησε µία κόρη, συνεχίζοντας µια λαµπρή διεθνή ακαδηµαϊκή διαδροµή.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε φωτεινό παράδειγµα επιστηµονικής αριστείας, ήθους και αφοσίωσης στην ιστορική έρευνα. Με το έργο και τη δηµόσια παρουσία της τίµησε τις µικρασιατικές της ρίζες και ανέδειξε τη διαχρονική σηµασία του Βυζαντίου στην ιστορία του Ελληνισµού», επισηµαίνεται, µεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.