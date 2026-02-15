menu
22.8 C
Chania
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Σε κλίμα συγκίνησης η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Λάμπης, Σφακίων και Συβρίτου (video)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε κλίμα κατάνυξης και έντονης συγκίνησης τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Ιωακείμ.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ο νέος Ποιμενάρχης, εμφανώς φορτισμένος, απηύθυνε λόγο γεμάτο ουσία και αναφορές στους ανθρώπους της επαρχίας που καλείται να διακονήσει.

 

«Στρέφω όλο μου το είναι προς την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων. Πηγαίνω σε έναν τόπο ευλογημένο, να συναντήσω τους αγωνιστές της ζωής, τους ήρωες της καθημερινότητας, ανθρώπους ευθείς, περήφανους και βαθιά πιστούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ορεινή Κρήτη και στους ανθρώπους της, σημειώνοντας: «Εύχομαι να αφουγκραστώ τον παλμό της ορεινής Κρήτης, τον μόχθο του κτηνοτρόφου, την αγωνία του αγρότη, το όνειρο του νέου ανθρώπου».

Στο μήνυμά του υπογράμμισε πως απλώνει «το χέρι με αδελφική αγάπη», τονίζοντας ότι «μαζί θα περπατήσουμε στα μονοπάτια της πίστης, διασφαλίζοντας ότι η Εκκλησία θα παραμείνει το ζωντανό καταφύγιο κάθε αδικημένης και κουρασμένης ψυχής».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή όταν μίλησε για τον Ειρηναίο, τον γέροντά του στη Μονή της Μετανοίας του, αλλά και για τον Μακάριο, ο οποίος – όπως είπε – τον στήριξε έμπρακτα τα τελευταία είκοσι χρόνια της πορείας του. Η φωνή του «έσπασε», προκαλώντας συγκίνηση στο εκκλησίασμα.

Η σημερινή χειροτονία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας ποιμαντικής διαδρομής για τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, με τον νέο Μητροπολίτη να στέλνει από την πρώτη στιγμή μήνυμα ενότητας, ταπεινότητας και ουσιαστικής παρουσίας δίπλα στην κοινωνία.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum