Σε κλίμα συγκίνησης η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Λάμπης, Σφακίων και Συβρίτου (video)

Σε κλίμα κατάνυξης και έντονης συγκίνησης τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, Ιωακείμ.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ο νέος Ποιμενάρχης, εμφανώς φορτισμένος, απηύθυνε λόγο γεμάτο ουσία και αναφορές στους ανθρώπους της επαρχίας που καλείται να διακονήσει.

«Στρέφω όλο μου το είναι προς την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων. Πηγαίνω σε έναν τόπο ευλογημένο, να συναντήσω τους αγωνιστές της ζωής, τους ήρωες της καθημερινότητας, ανθρώπους ευθείς, περήφανους και βαθιά πιστούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ορεινή Κρήτη και στους ανθρώπους της, σημειώνοντας: «Εύχομαι να αφουγκραστώ τον παλμό της ορεινής Κρήτης, τον μόχθο του κτηνοτρόφου, την αγωνία του αγρότη, το όνειρο του νέου ανθρώπου».

Στο μήνυμά του υπογράμμισε πως απλώνει «το χέρι με αδελφική αγάπη», τονίζοντας ότι «μαζί θα περπατήσουμε στα μονοπάτια της πίστης, διασφαλίζοντας ότι η Εκκλησία θα παραμείνει το ζωντανό καταφύγιο κάθε αδικημένης και κουρασμένης ψυχής».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή όταν μίλησε για τον Ειρηναίο, τον γέροντά του στη Μονή της Μετανοίας του, αλλά και για τον Μακάριο, ο οποίος – όπως είπε – τον στήριξε έμπρακτα τα τελευταία είκοσι χρόνια της πορείας του. Η φωνή του «έσπασε», προκαλώντας συγκίνηση στο εκκλησίασμα.

Η σημερινή χειροτονία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας ποιμαντικής διαδρομής για τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, με τον νέο Μητροπολίτη να στέλνει από την πρώτη στιγμή μήνυμα ενότητας, ταπεινότητας και ουσιαστικής παρουσίας δίπλα στην κοινωνία.