menu
21.4 C
Chania
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Σε Κέρκυρα και Τζουμέρκα προβλήματα από το νέο κύμα κακοκαιρίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η επόμενη ημέρα των έντονων καιρικων φαινομένων που έπληξαν χθες το βράδυ την Κεντρική Κέρκυρα, βρίσκει το νησί να προσπαθεί να κλείσει πληγές και να επιστρέψει στην κανονικότητα.

Έπειτα από ολονύκτιες προσπάθειες στον Ποταμό για τον καθαρισμό της κοίτης από τα φερτά υλικά του ποταμιού της περιοχής, η στάθμη του νερού που προκάλεσε πλημμύρες έπεσε.

Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου στα κεντρικά του νησιού παρατηρούνται καταπτώσεις και μικρές κατολισθήσεις. Τα μηχανήματα έργου δουλεύουν για τον καθαρισμό των δρόμων.

Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο. Βλάβες στο δίκτυο υδροδότησης καταγράφονται σε μέρη των περιοχών Μωραΐτικα, Κομπίτσι, Λιαπάδες, Κανάλια, Ποταμός, Πετάλεια. Οι ζημιές προέρχονται κυρίως από πτώσεις δένδρων πάνω στα καλώδια του δικτύου.

Στα Τζουμέρκα όπου οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, σημειώνονται από χθες νέες κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία, με τη μεγαλύτερη, μέσα στο χωριό Άγναντα.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum