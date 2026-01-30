Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου με απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Ν. Παπαευσταθίου.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση η Γαύδος κυρήσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης «για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι), τα οποία εκδηλώθηκαν στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2026 στην ανωτέρω περιοχή»

Όπως επισημαίνεται «η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρείς (3) μήνες, ήτοι έως και 21 Απριλίου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας»