Σε καλές τιµές τα ντόπια αρνιά παρά τις δυσκολίες των κτηνοτρόφων

Γιώργος Κώνστας
0

» Προβληµατισµός για τη µειωµένη ζήτηση

Από 12,50 µέχρι και 13,50 ευρώ το κιλό κυµαίνονται οι τιµές για τον Πασχαλινό οβελία  στο Νοµό Χανίων, µε τον κύριο όγκο τους να προέρχεται από τους ντόπιους κτηνοτρόφους.

Η κίνηση για αγορά αρνιού ή κατσικιού (το οποίο πάντα κοστίζει πιο ακριβά) δεν ήταν πάντως η αναµενόµενη καθώς πολλοί καταναλωτές θα προχωρήσουν σε αγορές σήµερα και αύριο καθώς αναµένουν να πέσουν οι τιµές.

Όπως µας ανέφερε ο πρόεδρος του “Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων” κ. Γιάννης Βερυκάκης «ο παραγωγός πληρώθηκε 9,50 ευρώ το κιλό για το κατσίκι και στα 8,50 για το αρνί. Η τιµή µπορεί να ακούγεται καλή αλλά µε τα έξοδα που έχουµε που το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί και τα πετρέλαια επίσης, εποµένως δεν µπορώ να πω ότι είναι µια καλή χρονιά για τον κτηνοτρόφο.»

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΕΤΟΣ

Πάντως φέτος δεν διαπιστώθηκαν µεγάλες εισαγωγές σε επίπεδο Κρήτης, ωστόσο οι εισαγωγές έγιναν προς την  ηπειρωτική Ελλάδα µειώνοντας έτσι τις δυνατότητες για εξαγωγή των Κρητικών αρνιών και κατσικιών.

«Ευτυχώς υπάρχουν κρεοπωλεία   που στηρίζουν την τοπική παραγωγή και καταναλωτές που θέλουν τον ντόπιο» σηµείωσε ο κ. Βερυκάκης.

Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο της “Ενωτικής Οµοσπονδίας” και κτηνοτρόφο κ. Μανούσο Σταυριανουδάκη «τα µεγάλα αρνιά, από 15 κιλά και πάνω, δόθηκαν για τον παραγωγό στα  7,50 ευρώ το κιλό, 8,50-9 ευρώ τα ρίφια . Ήταν καλύτερες οι τιµές για µας σε σύγκριση µε  τα προηγούµενα χρόνια αλλά το κόστος παραγωγής είναι αυξηµένο καθώς τα πάντα έχουν φτάσει στα ύψη, εποµένως µας βγήκε…µια και µια».

Και ο κ. Σταυριανουδάκης παρατηρεί πως το ενδιαφέρον του κόσµου είναι µικρό καθώς «η µεγάλη πλειοψηφία αντιµετωπίζει πολύ σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και περιµένει µήπως και ρίξουν λίγο τις τιµές για να αγοράσει».

