Σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ από σήμερα: Αυστηρότερες ποινές για κινητό, ταχύτητα και αλκοόλ

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα αλλά και τσουχτερά πρόστιμα.

Οπως μεταδίδει η Ναυτεμπορική, από τις σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει ο νέος ΚΟΚ είναι οι αυστήροτερες ποινές για τις περιπτώσεις υποτροπής, δηλαδή όταν επαναλαμβάνεται μία παράβαση. «Ο νέος ΚΟΚ λέει στον παραβάτη ότι μετά την δεύτερη φορά δεν συγχωρείται γιατί είσαι επικίνδυνος και ύποπτος τέλεσης τροχαίων εγκλημάτων», όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, όπου οι ποινές γίνονται πολύ αυστηρότερες με το πρόστιμο να ανέρχεται στα 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Εάν όμως επαναληφθεί το αδίκημα το πρόστιμο φτάνει έως και τις 2.000 ευρώ, με ποινικές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τιμωρείται αυστηρότερα με πρόστιμα έως 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για έως 10 χρόνια και ποινικές διώξεις που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε φυλάκιση 10 ετών, ειδικά αν προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα.

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει επίσης αυστηρές κυρώσεις για τη μη χρήση ζώνης και κράνους, με το πρόστιμο να ανέρχεται στα 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Μάλιστα τιμωρείται τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός.

Υψηλά είναι τα πρόστιμα και στην περίπτωση που ο οδηγός υπερβεί το όριο ταχύτητας, παραβεί stop ή κόκκινο σηματοδότη ενώ στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται κόντρες τα πρόστιμα «αγγίζουν» τις 8.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 4 χρόνια.

Ιδιαίτερα αυστηρές ποινές επιβάλλονται και για παράνομη στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, με πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έναν χρόνο σε περίπτωση υποτροπής.

Στον νέο ΚΟΚ εισάγονται παρεμβάσεις που εστιάζουν στην πρόληψη των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών και στην καλλιέργεια κυκλοφοριακής παιδείας. Συγκεκριμένα, θα ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές κάμερες στην Αττική και τα πρόστιμα θα αποστέλλονται απευθείας στους παραβάτες μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Τα πρόστιμα

Πιο αναλυτικά, τα πρόστιμα φτάνουν μέχρι και 4.000 ευρώ, ενώ η αφαίρεση άδεια οδήγησης μέχρι και 10 χρόνια:

Χρήση κινητού: Οι ποινές κυμαίνονται με πρόστιμο από 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες και φτάνουν στην τρίτη υποτροπή του αδικήματος σε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 1 έτος. Αν από τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση προκληθεί ατύχημα τότε το πρόστιμο ξεκινά από 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 1 μήνα, μέχρι πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 8 έτη. Αν προκληθεί βαριά σωματική βλάβη τότε η κάθειρξη είναι έως 10 έτη και φτάνει τα 20 έτη αν προκληθεί θανατηφόρο τροχαίο.

Παραβίαση κόκκινου: Αναλόγως με το πόσες φορές έχει πέσει κάποιος στο αδίκημα, οι ποινές κυμαίνονται από 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για δύο μήνες και φτάνουν μέχρι τα 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα χρόνο.

Παραβίαση Stop: Πρόστιμα από 350-2000 ευρώ και παράλληλη αφαίρεση άδειας από ένα μήνα έως ένα χρόνο.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας: Καθιερώνεται νέο όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα σε κατοικημένες περιοχές και σε δρόμους με 1 λωρίδα, αλλά και διπλής κατεύθυνσης. Σε δρόμους με 2 τουλάχιστον λωρίδες διαχωριζόμενες με διαγραμμίσεις το όριο θα είναι 50 χλμ./ώρα. Η υπέρβαση τιμωρείται με πρόστιμο από 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για δύο μήνες, έως πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα έτος.

Αλκοόλ: Οι ποινές επιβάλλονται αναλόγως με την ποσότητα αλκοόλ που έχει καταναλωθεί και την υποτροπή στο αδίκημα. Έτσι οι ποινές ξεκινούν από 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα και φτάνουν μέχρι τα 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 10 χρόνια.

Λεωφορειολωρίδες: Πρόστιμο 150 ευρώ για την παράνομη κίνηση στις αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας των λεωφορείων. Για τα ταξί επιτρέπεται η επιβίβαση και αποβίβαση όταν δεν παρεμποδίζεται λεωφορείο και κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα ταξί μηδενικών ρύπων και τα ταξί ειδικού τύπου ΑμεΑ, θα κινούνται ελεύθερα. Από τον Σεπτέμβριο θα τοποθετηθούν στο μπροστινό τμήμα των λεωφορείων κάμερες, για να καταγράφονται τα ΙΧ που εισέρχονται σε λεωφορειολωρίδες.

Μη χρήση κράνους: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 μέρες την πρώτη φορά της παράβασης, τη δεύτερη το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και το δίπλωμα θα αφαιρείται για 6 μήνες και την τρίτη 2.000 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση του διπλώματος για 1 έτος.