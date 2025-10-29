menu
Σε ισχύ από σήμερα, η αναβαθμισμένη εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το νέο εμπορικό πλαίσιο μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, τίθεται από σήμερα σε ισχύ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αναβαθμισμένη εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας (DCFTA) παρέχει πρόσθετη, αμοιβαία επωφελή ελευθέρωση του εμπορίου, λαμβάνοντας παράλληλα πλήρως υπόψη την ευαισθησία ορισμένων γεωργικών τομέων της ΕΕ. Αποτυπώνει με πολύ απτό τρόπο την αταλάντευτη δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, περιορίζει τις εισαγωγές ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε σύγκριση με τα επίπεδα στο πλαίσιο των αυτόνομων εμπορικών μέτρων, κατοχυρώνει μια ισχυρή νέα ρήτρα διασφάλισης και προβλέπει την ευθυγράμμιση των ουκρανικών και των ενωσιακών προτύπων παραγωγής.

Η DCFTA θα στηρίξει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια και τις σταθερές εμπορικές σχέσεις και για τα δύο μέρη, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταδιακή ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η αναβαθμισμένη εμπορική συμφωνία διαρθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, στην ισορροπία μεταξύ της παροχής σαφούς πλαισίου κανόνων για τη στήριξη του εμπορίου της Ουκρανίας με την ΕΕ. Για τα πιο ευαίσθητα είδη, όπως η ζάχαρη, τα πουλερικά, τα αυγά, το σιτάρι, ο αραβόσιτος και το μέλι, υπάρχουν μόνο μέτριες αυξήσεις σε σύγκριση με την αρχική DCFTA. Για άλλα προϊόντα, έχουν γίνει βελτιώσεις προς όφελος και των δύο πλευρών, ενώ για ορισμένα μη ευαίσθητα προϊόντα, συμφωνήθηκε η πλήρης ελευθέρωση.

Δεύτερον, η νέα πρόσβαση στην αγορά εξαρτάται από τη σταδιακή ευθυγράμμιση της Ουκρανίας με τα πρότυπα παραγωγής της ΕΕ, όπως η καλή μεταχείριση των ζώων, η χρήση φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων. Η Ουκρανία αναμένεται να υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με την πρόοδό της στο θέμα αυτό. Η προσέγγιση αυτή συνάδει με τη λογική της διαδικασίας προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ και την υιοθέτηση του κεκτημένου της ΕΕ.

Τρίτον, μια ισχυρή ρήτρα διασφάλισης θα επιτρέπει τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση που οι εισαγωγές προϊόντων προκαλέσουν σοβαρές δυσκολίες σε οποιοδήποτε από τα μέρη. Στην περίπτωση της ΕΕ, η αξιολόγηση μιας πιθανής διαταραχής μπορεί να γίνει στο επίπεδο ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

Τέλος, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν μέτρα για να βοηθήσουν τους Ουκρανούς εξαγωγείς να φτάσουν στις παραδοσιακές αγορές τους σε τρίτες χώρες, παρέχοντας έτσι πρόσθετες εμπορικές ευκαιρίες για την Ουκρανία και συμβάλλοντας στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

