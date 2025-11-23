menu
Οικονομία

Σε ισχύ από αύριο το πακέτο ενισχύσεων

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Από αύριο Δευτέρα ξεκινά η καταβολή των ενισχύσεων συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες, σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από τις 24 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ για τα ζευγάρια όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια.

Η ενίσχυση αφορά όσους είναι άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/χήρους ή έως 26.000 ευρώ για έγγαμους, και με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για τους συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ).

Επίσης, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας και αποτελεί μόνιμη κυβερνητική πολιτική που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο χωρίς αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Χιλιάδες πολίτες – συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία που ζουν σε μισθωμένη κατοικία – θα δουν και τις δύο ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟΟ.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο μεγάλο πακέτο μέτρων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Το πακέτο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, όπως μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις στους ενστόλους, καθώς και το νέο πλαίσιο ενισχύσεων για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες.

Με τις συντάξεις Ιανουαρίου, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν επιπλέον αυξήσεις, ενώ όσοι διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά θα λάβουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια αύξηση ίση με το 50% της αύξησης που θα δουν όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά.

Πιερρακάκης: «Θέλουμε μια Ελλάδα που δίνει ευκαιρίες σε όλους»

«Από αύριο, χιλιάδες συμπολίτες μας θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, με την ενίσχυση των 250 ευρώ που θα στηρίξει άμεσα πάνω από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, υπερήλικες και άτομα με αναπηρία» αναφέρει σε σχετική δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Και τονίζει ότι «είναι μια παρέμβαση που αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες τους και αντανακλά τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα τους με ουσιαστικό τρόπο».

Στη δήλωσή του ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει επίσης ότι «λίγες ημέρες αργότερα, η επιστροφή ενοικίου σε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά θα προσφέρει σημαντική ανακούφιση σε όσους πιέζονται από το υψηλό κόστος στέγασης. Αυτές οι ενισχύσεις δεν είναι μεμονωμένες κινήσεις. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα δουν οι πολίτες τους επόμενους μήνες: Μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, παρεμβάσεις για το εισόδημα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η οικονομία μας αναπτύσσεται και αυτή η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε πολίτη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη δυσκολίες. Γι’ αυτό συνεχίζουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Θέλουμε μία Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω, που στηρίζει τους πιο ευάλωτους και δίνει ευκαιρίες σε όλους. Αυτές οι ενισχύσεις είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια, σχέδιο και πράξεις» καταλήγει στη δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

