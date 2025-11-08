menu
Τοπικά

Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες του μακελειού στα Βορίζια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Κάτω από άκρα μυστικότητα και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν το βράδυ της Παρασκευής με το πλοίο της γραμμής σε φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες του μακελειού στα Βορίζια οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακισμένοι μετά την απολογία τους το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της τοπικής εφημερίδας Πατρίς, πρόκειται για τους δύο τραυματίες που είχαν βληθεί στα άκρα κατά την διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Πρόκειται για τον 25χρονο, αδελφό των τριών συλληφθέντων που παραδόθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης καθώς και έναν 30χρονο συγγενή τους. Μέλη της μίας οικογένειας βρίσκονται στις φυλακές Αλικαρνασσού επομένως είναι αδύνατον να βρεθούν στις ίδιες φυλακές μέλη της έτερης οικογένειας.Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αποφάσισαν τη μεταγωγή τους σε φυλακές εκτός νησιού για λόγους ασφαλείας.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 30 και 25 ετών απολογήθηκαν την περασμένη Πέμπτη με τξν ανακρίτρια και εισαγγελέα να μεταβαίνουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου και νοσηλεύονταν.

Οι δύο τραυματίες αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και περιέγραψαν στις εισαγγελικές αρχές πως έγινε το περιστατικό αλλά και για το ρόλο τους στο μακελειό.

Στο ΠΑΓΝΗ βρέθηκαν επίσης οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η δικηγόρος του ενός εκ των κατηγορουμένων, Μαρία Παπαδάκη, σε δήλωσή της ανέφερε ότι πρόκειται για μια υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο: «Και η δική μας θέση είναι πολύ δύσκολη, γιατί έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία. Δεν έχουμε πλήρη στοιχεία, οπότε βρεθήκαμε σε ένα στάδιο να απολογηθούμε χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα των αποδεικτικών στοιχείων».

Σύμφωνα με την κ. Παπαδάκη, πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, καθώς υπάρχουν θύματα και από τις δύο πλευρές. «Πρέπει να φτιάξουμε μια υπερασπιστική γραμμή χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα», τόνισε η ίδια.

Από την πλευρά του ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης Λευτέρης Κάρτσωνας ανέφερε ότι «σίγουρα υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που θα πρέπει να προστεθούν στην ανακριτική διαδικασία, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να φωτιστούν. Υπάρχει ένα θολό τοπίο και εμείς με σειρά αιτημάτων που θα καταθέσουμε, θα θελήσουμε να δείξουμε. Έχει προκαλέσει αλγεινή εντύπωση σε όλους τους νομικούς παραστάτες το γεγονός ότι ενώ οι εντολείς μας αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρές κατηγορίες , το αποδεικτικό υλικό το πληροφορούμαστε όπως και εσείς από τις διαρροές που υπάρχουν από την Αθήνα».

Ο κ. Κάρτσωνας μετά από σχετική ερώτηση δεν θέλησε να απαντήσει εάν οι εντολείς του συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο, διότι δεν υπάρχει αποδεικτικό υλικό στη δικογραφία.

