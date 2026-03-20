Σε ΦΕΚ το ΣΒΑΚ του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά καταγράφει μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία, καθώς συγκαταλέγεται πλέον στους λίγους Δήμους της Ελλάδας που έχουν ολοκληρώσει και λάβει επίσημη έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με δημοσίευση ΦΕΚ ( αρ. φύλλου ΦΕΚ 1291/11-03-2026 ΤΕΎΧΟΣ Β’)

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου «η επιτυχία αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολυετούς, συστηματικής και συνεργατικής προσπάθειας, που ξεκίνησε ήδη από το 2019. Ο Δήμος, αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη κινητικότητα, αναζήτησε επιστημονικές συνεργασίες και ανέπτυξε τα απαραίτητα εργαλεία για την ωρίμανση και υλοποίηση του ΣΒΑΚ.

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Πλατανιά υλοποιήθηκε μέσα από δύο διακριτές αλλά αλληλένδετες διαδικασίες:

1η διαδικασία (2020): Έναρξη εκπόνησης ΣΒΑΚ

Περιλάμβανε τη Φάση Α (Προετοιμασία) και τη Φάση Β (Ανάπτυξη), οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν μέσω της ευρωπαϊκής δράσης SUMP-PLUS: Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and links to Urban Systems, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα παραδοτέα αυτής της φάσης αποτέλεσαν τη βάση για τη συνολική ανάπτυξη του ΣΒΑΚ.

2η διαδικασία: Ολοκλήρωση βάσει θεσμικού πλαισίου (Ν. 4784/2021)

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης, ο Δήμος προχώρησε στην ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Παράρτημα Ι του Ν. 4784/2021).

Ο κύκλος του ΣΒΑΚ του Δήμου Πλατανιά αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων, ενεργειών και παραδοτέων, που υλοποιήθηκε μέσα από ουσιαστική και πολυεπίπεδη συνεργασία. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του κ Θεοχάρης Τσούτσου, Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης και της ομάδας του από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, η οποία συνέβαλε στην ένταξη και υλοποίησή του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, θέτοντας τις βάσεις για την επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη του Σχεδίου. Παράλληλα, η στενή συνεργασία μεταξύ της Ομάδας Εργασίας του Συμβούλου, των Υπηρεσιών του Δήμου και των εξωτερικών συνεργατών διαμόρφωσε ένα ισχυρό, συλλογικό αποτέλεσμα, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δύναμη της συντονισμένης προσπάθειας.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ διαδραμάτισαν οι συμμετοχικές διαδικασίες, μέσα από ανοιχτές συναντήσεις και διαβουλεύσεις με φορείς της κινητικότητας, του τουρισμού και με τους ίδιους τους πολίτες. Μέσα από αυτόν τον ουσιαστικό διάλογο, καταγράφηκαν ανάγκες, προτάσεις και προτεραιότητες, με αποτέλεσμα το ΣΒΑΚ να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αντανακλά τις πραγματικές επιθυμίες και τις καθημερινές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Μαλανδράκης Γιάννης ανέφερε σχετικά , « ….η επίσημη έγκριση και δημοσίευση του ΣΒΑΚ του Δήμου Πλατανιά σε ΦΕΚ δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική επιτυχία, αλλά μια σημαντική δικαίωση αυτής της κοινής πορείας. Επιβεβαιώνει την ποιότητα, την πληρότητα και τη συμμόρφωση του σχεδιασμού με τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ ταυτόχρονα καθιστά το ΣΒΑΚ ένα κρίσιμο και απαραίτητο εργαλείο για τη διεκδίκηση και εξασφάλιση μελλοντικών χρηματοδοτήσεων για έργα και υποδομές στον Δήμο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλέον ΣΒΑΚ…»

Ο Δήμος Πλατανιά πλέον μπορεί δικαιολογημένα να αισθάνεται δικαιωμένος για την επίτευξη αυτή και συνεχίζει δυναμικά, επενδύοντας σε ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και βιώσιμο μοντέλο κινητικότητας, με επίκεντρο τον πολίτη και το περιβάλλον

