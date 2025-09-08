menu
27.4 C
Chania
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Σε ΦΕΚ το νέο Δ.Σ. του Νοσοκομείου Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων με τον Γιώργο Μπέα να παραμένει πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναλυτικά το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους
1. Γιώργο Μπέα Πρόεδρο του Δ.Σ.
2. Εμμανουήλ Καλλονιάκη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. με αναπληρώτρια την Στυλιανή Νοδαράκη
3. Κωνσταντινος Παπαδογιάννης ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Χάρη Παπαδάκη
4. Ευγένιο Αρετάκη ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Μπαλαντίνο
5. Μαρία Πετραντωνάκη ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Τζατζιμάκη Νεκτάριο
6. Εμμανουήλ Καραβιτάκη ως τακτικό μέλος ως τακτικό μέλος- εκπρόσωπος των ιατρών
με αναπληρώτρια την Κατερίνα Μανιμανάκη
7. Σοφία Γεωργουσάκη ως τακτικό μέλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων- πλην ιατρών με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Ξυδάκη
8. Νικόλαος Καλογερής ως τακτικό μέλος εκπρόσωπος της Περιφέρειας, με αναπληρώτριά του την Χρύσα Μακράκη – Χαριτάκη
9. Παρασκευή Ορφανουδάκη ως τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου με αναπληρωτή τον Στέφανο Ντουκάκη

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum