Σε ΦΕΚ το νέο Δ.Σ. του Νοσοκομείου Χανίων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων με τον Γιώργο Μπέα να παραμένει πρόεδρος του Δ.Σ.

Αναλυτικά το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους

1. Γιώργο Μπέα Πρόεδρο του Δ.Σ.

2. Εμμανουήλ Καλλονιάκη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. με αναπληρώτρια την Στυλιανή Νοδαράκη

3. Κωνσταντινος Παπαδογιάννης ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Χάρη Παπαδάκη

4. Ευγένιο Αρετάκη ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Μπαλαντίνο

5. Μαρία Πετραντωνάκη ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Τζατζιμάκη Νεκτάριο

6. Εμμανουήλ Καραβιτάκη ως τακτικό μέλος ως τακτικό μέλος- εκπρόσωπος των ιατρών

με αναπληρώτρια την Κατερίνα Μανιμανάκη

7. Σοφία Γεωργουσάκη ως τακτικό μέλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων- πλην ιατρών με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Ξυδάκη

8. Νικόλαος Καλογερής ως τακτικό μέλος εκπρόσωπος της Περιφέρειας, με αναπληρώτριά του την Χρύσα Μακράκη – Χαριτάκη

9. Παρασκευή Ορφανουδάκη ως τακτικό μέλος – εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου με αναπληρωτή τον Στέφανο Ντουκάκη

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.