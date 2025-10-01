Σε εξέλιξη το ισραηλινό ρεσάλτο στον στολίσκο της Γάζας

Ο Σαΐφ Αμπούκεσκ, εκπρόσωπος του Global Sumud Flotilla, επιβεβαίωσε στο Al Jazeera ότι η ανθρωπιστική αποστολή προς τη Γάζα δέχθηκε επίθεση στη θάλασσα.

Συγκεκριμένα είπε: «Λάβαμε την είδηση ότι κάποια από τα πλοία περικυκλώθηκαν από στρατιωτικά σκάφη. Άλλα έχασαν τη σύνδεση στο διαδίκτυο… και εξακολουθούμε να έχουμε βίντεο από μερικά από αυτά τα πλοία… Έχουμε κάποιες ειδοποιήσεις που προειδοποιούν τα πλοία ότι είναι παράνομο να παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια με αυτόν τον τρόπο, κάτι που δεν μας εκπλήσσει. Εννοώ, αυτή είναι ολόκληρη η πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, να λιμοκτονήσει τον πληθυσμό μέχρι θανάτου.»

Οι ισραηλινές δυνάμεις φαίνεται να καταλαμβάνουν το ένα μετά το άλλο τα πλοία του στολίσκου, ο οποίος πλέον χάνει την επικοινωνία του με το κοινό.

Οι όποιες πληροφορίες πλέον θα έρχονται από τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.