Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Χανίων (video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 29/10/2025

1. Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος έτους 2024 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Βαλυράκης}

2. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Γ’ τρίμηνο 2025 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων { Βαλυράκης }

3. Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2025 {Αλόγλου} {Αλόγλου}

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2025{Αλόγλου}

5. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Γ’ τρίμηνο 2025 του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}

6. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Χανίων ΕΣΠΑ- ΕΠ «Κρήτη» 2021-2027 {Ζερβουδάκη}

7. Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας οδών { Πρόεδρος ΔΣ }

8. Παραχώρηση της δωρεάν χρήσης χώρων για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων {Γιαννακάκης}

9. Προαγορά και προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ» {Γιαννακάκης}

10. Παραχώρηση δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Σούδας (Π.Α.Σ.Κ.Α.Π. Αετοί – Κρήτης) {Μιχαηλάκης}

11. Παραχώρηση αίθουσας Άρσης βαρών στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο του Κλαδισού {Μιχαηλάκης}

12. Έγκριση μη άλλου κατάλληλου καθορισμένου χώρου πέραν των δημοτικών ακινήτων με ΚΑΕΚ 501100235016, 501100235004 και 501100235013 για να υποδεχθεί τις λειτουργίες επέκτασης του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίων και του 1ου Νηπιαγωγείου Περιβολίων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4585/18 (ΦΕΚ216Α/24-12-18) περί “ρυθμίσεις για την ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας” {Καλογριδάκης}

13. Παράταση καθαρού μελετητικού χρόνου της σύμβασης για τη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΟΤ 266Α ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ μετά από τροποποίηση της λόγω εφαρμογής πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ και τροποποίησης διατάξεων του ΝΟΚ {Καλογριδάκης}

14. Απαγόρευσης στάθμευσης – διακοπή κυκλοφορίας της οδού Ιωάννη Γεωργακάκη της Δ.Ε. Χανίων, του Δήμου Χανίων {Καλογριδάκης}

15. Μετακίνηση παγκακιού οδού Καραϊσκάκη ΔΕ Χανίων {Καλογριδάκης}

16. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Υπηρεσίας με τίτλο : «Υπηρεσία οργάνωσης – υλοποίησης και εξαγωγής αποτελεσμάτων για τον συμμετοχικό σχεδιασμό πρώην Στρατοπέδου Μαρκοπούλου» {Καλογριδάκης}

17. Εξέταση ένστασης που υποβλήθηκε επί της 508/2024 απόφασης Δ.Σ. Χανίων, που αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Χαλέπας Δ. Χανίων στο Ο.Τ.418 και 421 (οδός Κοκκινίδου) {Χαζιράκης}

18. Απόδοση τράπεζας γης αντί αποζημίωσης στην ιδιοκτήτρια της ιδιοκτησίας με κ.κ. 062271/ΟΤ1026 εντός ΠΕ «Βαμβακόπουλου – Παρηγοριάς» Δ. Χανίων {Χαζιράκης}

19. Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων αφορά τις ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 50 150 7111027 (φερόμενης ιδιοκτησίας Λαμπρινού Σεβαστής κατά ποσοστό 66,67% και Δερμιτσάκη Δήμητρας κατά ποσοστό 33,33% ) και του κοινόχρηστου χώρου 50 150 ΕΚ00150 που βρίσκονται στην περιοχή ’’Πύργος Χαλέπας’’ , Οδός Κων/νου Μητσοτάκη (πρώην Ακρωτηρίου) και οδού κάθετης αυτής εκτός Σχεδίου Πόλης του Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}