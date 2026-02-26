Σε εξέλιξη η συνεδρίαση για το Λόφο Καστέλλι – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Κεντρικου Συμβουλίου Νεοτέρων μνημείων στην Αθήνα, με ένα από τα θέματα το αίτημα ξενοδοχοποίησης των ιστορικών κτηρίων του Λόφου Καστέλλι.

Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού πραγματοποιούν φορείς, συλλογικότητες και μέλη της Rosa Nera, καλώντας πολίτες να πλαισιώσουν τη διαμαρτυρία.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει ο δήμαρχος Χανίων Π. Σημανδηράκης ο οποίος ειχε και προσωπική συνάντηση στο γραφείο της υπουργού Λ. Μενδώνη.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να παρέμβει διαδικτυακά η πρόεδρος της ΙΛΑΕΚ Μαρία Βλαζάκη.