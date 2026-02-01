menu
Ελλάδα

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Σε εξέλιξη είναι από τη νύχτα η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας και στην Αττική, η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Μέχρι στιγμής στην Αττική, η οποία δέχτηκε το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας τα ξημερώματα, δεν έχουν αναφερθεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ ελεγχόμενη είναι η κατάσταση και στην υπόλοιπη χώρα, όπου σύμφωνα με τις προβλέψεις η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με το δεύτερο κύμα τις απογευματινές ώρες, σήμερα Κυριακή. Στη συνέχεια η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικά και θα πλήξει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, μέχρι και αύριο Δευτέρα 2-2-2026.

Σημειώνεται ότι σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, μετά την σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου χτες το μεσημέρι, από τον γγ Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, υπό την παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, ενώ για τις περιοχές που αναμένονται τα πιο ισχυρά φαινόμενα έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση («Red Code»).

Συνολικά έχουν εκδοθεί «Red Code» για επτά περιοχές, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Παράλληλα εστάλησαν μηνύματα 112 χτες το βράδυ, σε Πελοπόννησο, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά , Θεσσαλία, Ημαθία και Πιερία τα οποία καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεί από την ΕΜΥ, κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή (1/2) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε το Σάββατο 31/1 από την ΕΜΥ, επικαροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και πιο αναλυτικά κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (1/2)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τη Δευτέρα (2/2)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

 

