Ελλάδα

Σε εξέλιξη η έρευνα στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα – Σήμερα οι κηδείες των δύο γυναικών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συνεχίζεται η έρευνα από τις αρμόδιες αρχές για το πολύνεκρο δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο χώρος έχει σφραγιστεί και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον πλησιάσει και να προχωρήσει σε εργασίες χωρίς εισαγγελική εντολή.

Σήμερα οι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη κηδεύεται στις 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Επίσης, στις 11:30 σήμερα τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.

Δήμος Τρικκαίων για πυρκαγιά στην μπισκοτοβιομηχανία: Ο δήμος συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές παρέχοντας κάθε στοιχείο και έγγραφο που ζητείται

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανακριτική διαδικασία από τις αρμόδιες αρχές για το τραγικό ατύχημα που σημειώθηκε στην μπισκοτοβιομηχανία «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του δήμου Τρικκαίων, απαντώντας σε δημοσιεύματα και ερωτήματα που διατυπώνονται το τελευταίο διάστημα από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «βρίσκεται σε εξέλιξη προανακριτική διαδικασία από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων». Για τον λόγο αυτό, διευκρινίζεται, οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση ή σχολιασμός επιμέρους ζητημάτων θα μπορούσε να επηρεάσει ή να παρεμποδίσει την απρόσκοπτη εξέλιξη της έρευνας. Επίσης, τονίζεται ότι ο δήμος, σεβόμενος απολύτως το έργο των αρχών που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του θέματος, συνεργάζεται πλήρως με αυτές, παρέχοντας κάθε στοιχείο και έγγραφο που ζητείται, στο πλαίσιο των νόμιμων διαδικασιών.

Τέλος ο δήμος Τρικκαίων θεωρεί αυτονόητο ότι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελεί προτεραιότητα για την πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές και αναμένει τα επίσημα πορίσματα, τα οποία και θα αξιολογηθούν θεσμικά και υπεύθυνα. Μέχρι τότε, καταλήγει η ανακοίνωση, ο δήμος δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις επί του θέματος, επιδεικνύοντας τον προσήκοντα σεβασμό, τόσο στη μνήμη των θυμάτων και των οικογενειών τους, όσο και στις προβλεπόμενες από τους νόμους διαδικασίες.

