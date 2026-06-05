Σε εξέλιξη έρευνες στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό 14χρονης

Missing alert για την 14χρονη Αγάπη Κ. η οποία εξαφανίστηκε σήμερα, Παρασκευή, το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε το « Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο πατέρας της 14χρονης δήλωσε την εξαφάνιση της στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του, συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αγάπη Κ.. έχει ύψος 1,75 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν σορτς, άσπρη μπλούζα και γκρι σάκο. Η φωτογραφία της είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του «Χαμόγελου του Παιδιού» (hamogelo.gr)

Για την εξαφάνιση της ανήλικης κινητοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού», η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Ο.ΔΙ.Κ Θεσσαλονίκης, η ΕΟΔ Θεσσαλονίκης (με δύο πεζοπόρα τμήματα και διασωστικό σκάφος ) και η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης προκειμένου να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό της ανήλικης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» παρακαλεί όποιον έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.